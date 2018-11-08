Gastronomia internacional conquista turistas nas Ilhas Maurício

Lagosta gratinada faz sucesso nas Ilhas Maurício Crédito: Guilherme Sillva

Como os resorts ficam localizados em belas praias, mas afastados do Centro, eles apostam na gastronomia para também conquistar os hóspedes pelo paladar. Peixes da região, comida japonesa, carnes, lagostas e drinques como morritos e cosmopolitan fazem sucesso no cardápio dos restaurantes do The Residence Mauritius.

O The Plantation fica de frente para o mar, com o pé na areia literalmente. Ali é praticado a alta gastronomia, onde são servidos, por exemplo, carpaccio de lagosta escalfada com rocambole de palmito, vinagrete de manga e compota de pimentão doce com mel de laranja. Ou cappuccino de bisque de lagosta, chantilly com sabor de açafrão e queijo parmesão envelhecido. Mas sucesso mesmo é a lagosta assada com manteiga de citrinos, risoto com espargos e cogumelos, acompanhados de legumes grelhados com azeite extra-virgem.

Já no The Dining Room, é onde são servidos o café da manhã (em bufê, com uma variedade de sucos, pães, caldo de cana, salgados e uma geleia de morango que é inesquecível) e o jantar, com receitas da cozinha internacional, também em sistema de bufê. Você pode escolher entre massa com salmão defumado, alcachofra grelhada e tomate seco ou salada de pato com maçã, por exemplo. Ou ser surpreendido com um churrasco de frutos do mar ou carne. De sobremesa são mais de 20 opções diariamente como mousse de chocolate, sorvete ou cheesecake. Para os apaixonados por vinho, uma seleção de rótulos sul-africanos - como o Boschendal Classic Blanc de Noir 2017 e o Ashbourne Sauvignon Blanc Chardonnay - faz sucesso nos jantares.