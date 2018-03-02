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Comportamento

GAP coloca mulher amamentando em seu novo anúncio no Instagram

A foto rendeu mais de 30 mil curtidas e diversas internautas comemoraram a escolha do clique

Publicado em 02 de Março de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 16:50
Internautas comemoraram a escolha da foto Crédito: Reprodução/Instagram
Amamentação em público ainda é um assunto polêmico na sociedade. Por isso, a marca norte-americana GAP foi ousada a postar em sua conta no Instagram um anúncio que mostra uma mulher amamentando o seu filho, ambos com looks da marca. A foto não era a principal da publicação e, por isso, não estava em evidência no feed da marca, mas não passou despercebida.
Foram mais de 30 mil curtidas, 25 mil a mais do que a média do perfil em outras publicações. Diversas internautas comemoraram a escolha do clique, com muitos emojis aplaudindo e usando a hashtag #normalizebreastfeeding, ou normalize a amamentação. "Vocês acabaram de ganhar mais uma seguidora e consumidora por apoiarem o que tantas mães trabalham muito para disseminar", escreveu uma pessoa na foto.

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