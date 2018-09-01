Fotógrafo dá a volta na Ilha de Vitória de caiaque. Veja imagens

A paisagem, marcada pelo verde do mar, é de tirar o fôlego. De quebra, para completar o visual tem as praias, os navios passando próximo ao Penedo, as lanchas deslizando, os esportistas madrugando em seus caiaques e pranchas de Stand Up, os pescadores da Ilha das Caieiras, o pôr do sol de cores únicas... Essas são apenas algumas cenas do cotidiano que chamam atenção de visitantes e moradores de Vitória.

E também que ilustram a nossa matéria de capa de hoje. Para homenagear a cidade que completa 467 anos no próximo sábado, o repórter fotográfico de A GAZETA, Marcelo Prest, deu a volta na ilha de caiaque, e registrou lindas imagens. Tudo aconteceu em um dia, num total de 10 horas remando, onde ele fez diversas fotos no trabalho intitulado Volta na Ilha. Vivemos em um lugar privilegiado com muitas perspectivas, dentre as mais significativas, as geográficas. Nossa capital, além de ser uma ilha, é arquipélago, conversa com o mar e com a foz de importantes rios como o Santa Maria e o Aribiri. Para este trabalho era preciso buscar um olhar estrangeiro, sem ser estrangeiro na própria cidade. De uma perspectiva que trouxesse esse olhar externo para os meus registros. Fotografar essa realidade de fora e na linha d'água, de dentro de um caiaque, traz a oportunidade de registrar um cotidiano diverso, como se o meu olhar também flutuasse diante da paisagem da Ilha, da arquitetura, do cotidiano das pessoas, dividindo o mesmo ambiente que os pescadores que arremessam a tarrafa ou dos meninos que brincam de saltar na baía, comenta Prest.