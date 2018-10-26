Focaccia do Paulão: confira a receita dos especialistas

A focaccia é um pão de origem italiana, geralmente servido com alguma cobertura, como azeite e alecrim, por exemplo, e por isso também é considerada o prato "mãe" da pizza. Mas para saborear uma boa focaccia não é preciso investir em temperos ou coberturas mirabolantes, ou seja, ela pode ser servida em seu estilo original - apenas o pão. Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon investem em uma massa simples e saborosa, fácil de fazer, com rendimento de 10 porções, e o custo sai por apenas R$ 8,76.
Confira a receita:
INGREDIENTES:
750g de farinha de trigo
550g de água gelada
40g de fermento
100 ml de azeite
20g de sal
MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes em uma batedeira. A massa fica bem mole. Colocar num tabuleiro com bastante azeite. Deixar fermentar até que dobre de tamanho (aproximadamente 1 hora). Com as pontas dos dedos, furar a superfície da focaccia, untar com azeite e sal grosso triturado. Assar em forno preaquecido a 200 graus. Nos primeiros dois minutos, assar com vapor.