Focaccia do Paulão: confira a receita dos especialistas

A focaccia é um pão de origem italiana, geralmente servido com alguma cobertura, como azeite e alecrim, por exemplo, e por isso também é considerada o prato "mãe" da pizza. Mas para saborear uma boa focaccia não é preciso investir em temperos ou coberturas mirabolantes, ou seja, ela pode ser servida em seu estilo original - apenas o pão. Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon investem em uma massa simples e saborosa, fácil de fazer, com rendimento de 10 porções, e o custo sai por apenas R$ 8,76.