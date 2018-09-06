Filé à cordon bleu com molho de tomates-cereja e rúcula Crédito: Vitor Jubini





Ingredientes:

4 medalhões de filé (100 a 120g cada)

4 fatias de presunto

4 fatias de muçarela

100g de farinha de trigo

2 ovos batidos

400g de farinha de rosca ou Panko

4 colheres de sopa de manteiga

4 xícaras de molho de tomates

16 tomates cereja em rodelas

Manjericão fresco

Rúcula em tirinhas

Grana padano em lascas ou ralado grosso

Molho:

Aquecer o molho de tomates.

Adicionar os tomates cereja e o manjericão e acertar o tempero.

Modo de preparo:

Bater os medalhões entre plásticos, para afinar. Temperar com sal e pimenta-do-reino.

Cobrir com uma fatia de presunto e de queijo, deixando uma borda. Dobrar e prender a borda.

Passar trigo e retirar o excesso. Passar no ovo e farinha de rosca.

Fritar em imersão até dourar. Se necessário, levar ao forno médio para acabar de cozinhar.

Servir coberto com o molho de tomates cereja e salpicado de rúcula e grana padano.

Acompanhar com purê de batatas.

Rendimento:

4 porções

Complexidade:

Fácil

Custo: