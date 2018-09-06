Filé à cordon bleu com molho de tomates-cereja e rúcula

Ingredientes:
4 medalhões de filé (100 a 120g cada)
4 fatias de presunto
4 fatias de muçarela
100g de farinha de trigo
2 ovos batidos
400g de farinha de rosca ou Panko
4 colheres de sopa de manteiga
4 xícaras de molho de tomates
16 tomates cereja em rodelas
Manjericão fresco
Rúcula em tirinhas
Grana padano em lascas ou ralado grosso
Molho:
Aquecer o molho de tomates.
Adicionar os tomates cereja e o manjericão e acertar o tempero.
Modo de preparo:
Bater os medalhões entre plásticos, para afinar. Temperar com sal e pimenta-do-reino.
Cobrir com uma fatia de presunto e de queijo, deixando uma borda. Dobrar e prender a borda.
Passar trigo e retirar o excesso. Passar no ovo e farinha de rosca.
Fritar em imersão até dourar. Se necessário, levar ao forno médio para acabar de cozinhar.
Servir coberto com o molho de tomates cereja e salpicado de rúcula e grana padano.
Acompanhar com purê de batatas.
Rendimento:
4 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 10,50