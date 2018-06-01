Ficando careca? Saiba as 6 maiores causas da queda de cabelo

Quando ela penteia os cabelos e vê uma quantidade enorme de fios soltos, dá aquela aflição. "Já percebo esse problema há alguns meses. Tanto que busquei tratamento", diz a jovem Raphaella Pimenta Layber, 27 anos.

A queda de cabelos é um drama para homens e mulheres. E as causas podem ser diversas: de uma doença hereditária, passando pela anemia, até mesmo o estresse.

E é exatamente esse último fator que está fazendo a Raphaella ver o volume do cabelo descer ralo abaixo. Ela está desempregada, o que por si só já é um motivo para preocupação. "E ainda estou estudando para tentar um concurso. É muita ansiedade. Nem prendo mais os cabelos, porque dá para ver as falhas", comenta ela.

O estresse, de fato, pode acabar com os cabelos, segundo a farmacêutica e tricologista  especialista em pelos e cabelos - Régia Petterle. "Quando a pessoa está com uma ansiedade muito alta, com problemas emocionais ou financeiros, há um aumento do cortisol, um hormônio ligado ao estresse que, em níveis muito altos, causa uma redução na circulação periférica e da nutrição do folículo piloso, onde nasce o cabelo, gerando a queda", explica ela.

AJUDA

Mesmo que seja só uma fase, o ideal é buscar um especialista. "Muitas pessoas começam a perceber os fios mais finos e a enxergar o couro cabeludo e acham que estão ficando calvas. Mas é um processo diferente da calvície porque o fio está sadio. Mas a velocidade da queda é maior do que a do nascimento, causando essa perda no volume. Tem que estimular esse crescimento", observa Régia.

O couro cabeludo deve ter outros cuidados. Ele precisa estar sempre limpo, desobstruído, já que é ali que o cabelo nasce Régia Petterle, farmacêutica e tricologista

É normal perder um pouco de cabelo todos os dias. A medida saudável é de 100 a 120 dias, segundo a dermatologista Waldéria Stephani. Mais do que isso e quando a queda dura mais que três meses, acende o sinal de alerta. Pode ser uma carência nutricional, outra causa frequente.

"É preciso fazer exames para descobrir se há déficit de vitaminas importantes, como a B12, a vitamina D, zinco, manganês. Pode ser falta de ferro. Curou a anemia, o cabelo para de cair", aponta a médica.





HÁBITOS

Maus hábitos também podem deixar a pessoa careca. "Lavar os cabelos só uma, duas vezes na semana; usar água muito quente ou dormir com os cabelos úmidos pode causar essa queda. Mulheres costumam passar produtos como óleos e cremes no couro cabeludo. Homens também, quando passam pomadas em excesso. Mas o couro cabeludo precisa estar sempre limpo, desobstruído, já que é ali que o cabelo nasce", alerta Régia.

Felizmente, existem diversos tratamentos que ajudam na recuperação dos cabelos. E soluções caseiras, diz a tricologista, podem só piorar o problema.

Até para causas genética é possível encontrar uma forma de tratar. "Quem tem calvície tem que tratar a vida inteira, não tem cura. Pode ser com medicamentos, com shampoos, tratamentos com laser, luz de led e outras aplicações de substâncias que ativam os folículos", cita a dermatologista.

SAIBA MAIS

1 - Genética

A chamada alopecia androgenética, ou calvície hereditária, atinge homens e mulheres. Se pais ou avós sofrem do problema, a predisposição é maior. Neles, os primeiros sinais começam cedo, por volta dos 16, 17 anos de idade. Nelas, costumam aparecer lá pelos 50 anos, com as alterações hormonais

2 - Falta de nutrientes

Uma carência de proteínas e vitaminas, como a C, D ou B12, além de substâncias como ferro, zinco, manganês, selênio etc. O motivo pode ser uma anemia comum em pacientes bariátricos

3 - Estresse e ansiedade

Com estresse e ansiedade em níveis altos, há um aumento na produção de cortisol, substância que pode causar uma redução da circulação periférica e, com isso, diminuir a nutrição do folículo piloso (onde nasce o cabelo), gerando a queda .

4 - Outras doenças

Problemas na tireoide ou doenças como lúpus geram processos inflamatórios e podem causar perda de cabelo.

5 - Maus hábitos

Dormir com o cabelo molhado, ficar muitos dias sem lavá-lo ou usar água muito quente pode gerar oleosidade no couro cabeludo, um fator-chave para o aparecimento de dermatite seborreica, doença que gera queda de cabelos. Evite produtos químicos agressivos ou exagero em óleos e cremes.

6 - Problemas hormonais