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Fenômeno pop, Virgil Abloh assume o masculino da Louis Vuitton

O estilista promete trazer seu estilo moderno em conjunto a herança criativa da marca

Publicado em 26 de Março de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 16:25
Virgil Abloh é o novo estilista do masculino da Louis Vuitton Crédito: Pinterest
A dança das cadeiras nas marcas de luxo, especialmente nas do grupo LVMH, não para. Virgil Abloh, estilista sensação, parceiro criativo de Kanye West, DJ e criador da Off-White, é o mais novo diretor artístico do masculino da Louis Vuitton, substituindo Kim Jones que assumiu a Dior Homme. Seu desfile de estreia deve ocorrer na temporada de moda de junho, em Paris.
"É uma honra aceitar o cargo. Considero a herança e a integridade criativa da casa como inspirações chave e vou buscar referenciar ambas desenhando paralelos com os tempos modernos", afirma Virgil, no comunicado da marca.
Norte-americano, formado em engenharia civil e arquitetura, Virgil é um tipo multidisciplinar. Ataca de DJ, faz parcerias criativas variadas, com gente como o músico Kanye West e o artista pop japonês Takashi Murakami, desenha coleções de tênis superdisputados com a Nike, cuida de sua marca própria, a Off-White. Soma-se a isso uma vocação midiática e cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, um ativo essencial às grandes contratações da indústria recentes.
Entre seus próximos projetos está uma colaboração com a grife alemã de malas Rimowa (outra integrante do grupo LVMH) e uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, em 2019.

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