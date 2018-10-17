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Outubro Rosa

Fast fashion lança sutiã para mulheres mastectomizadas

A ideia do 'sutiã do recomeço' é unir as funcionalidades exigidas após a operação com delicadeza e feminilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:48

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:48

O "sutiã do recomeço" une a delicadeza feminina com as necessidades específicas após a cirurgia Crédito: Reprodução/ Instagram @voudemarisa
Neste Outubro Rosa, mês voltado a prevenção do câncer de mama, a Marisa decidiu focar na autoestima das mulheres que já passaram pela doença. O ponto de partida da ação "Sutiã do Recomeço" foi uma carta escrita pela cliente Elizabeth Tremmel, que contou sobre sua batalha contra o câncer e como um sutiã antigo, comprado na rede de fast fashion, a ajudou a se sentir feminina.
Segundo Elizabeth, que passou por uma mastectomia e aguarda a cirurgia de reconstrução de mama, a peça simboliza o recomeço de sua nova vida.
Então, a Marisa criou um sutiã que une as funcionalidades exigidas após a operação com delicadeza e feminilidade. No dia 20 deste mês, batizado de "Dia Rosa", parte das vendas das lingeries serão destinados a fabricação de 1200 desses sutiãs, que serão doados para a Sociedade Brasileira de Mastologia. Interessadas devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

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