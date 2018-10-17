Fast fashion lança sutiã para mulheres mastectomizadas

Neste Outubro Rosa, mês voltado a prevenção do câncer de mama, a Marisa decidiu focar na autoestima das mulheres que já passaram pela doença. O ponto de partida da ação "Sutiã do Recomeço" foi uma carta escrita pela cliente Elizabeth Tremmel, que contou sobre sua batalha contra o câncer e como um sutiã antigo, comprado na rede de fast fashion, a ajudou a se sentir feminina.