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Fast Fashion lança coleção em homenagem a séries da Netflix

'Stranger Things', 'La Casa de Papel' e '3%' tem peças à partir de R$ 19,90

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 17:03
. Crédito: Reprodução/ Instagram
Novidade da Riachuelo com estampas de 'Stranger Things', 'La Casa de Papel' e '3%' tem peças à partir de R$ 19,90
Em sua nova coleção, a Riachuelo decidiu criar estampas em homenagem a três séries da Netflix queridas pelo público: Stranger Things, La Casa de Papel e 3%. Com valores que vão de R$19,90 (par de meias) a R$139, as peças trazem os nomes dos programas, além de referências às tramas, como a máscara de Salvador Dalí e os Waffles da Eleven.
A coleção Netflix possui roupas masculinas, femininas e infantis, além de acessórios. Stranger Things também estampa itens de casa como almofadas (R$ 49,90), toalhas (R$ 39,90) e edredons (R$ 189,90 o de casal e R$ 149,90 o de solteiro).
Todos os produtos já estão à venda no site da rede de fast fashion e também em lojas físicas selecionadas.

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