Fast Fashion lança coleção em homenagem a séries da Netflix

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Novidade da Riachuelo com estampas de 'Stranger Things', 'La Casa de Papel' e '3%' tem peças à partir de R$ 19,90

Em sua nova coleção, a Riachuelo decidiu criar estampas em homenagem a três séries da Netflix queridas pelo público: Stranger Things, La Casa de Papel e 3%. Com valores que vão de R$19,90 (par de meias) a R$139, as peças trazem os nomes dos programas, além de referências às tramas, como a máscara de Salvador Dalí e os Waffles da Eleven.

A coleção Netflix possui roupas masculinas, femininas e infantis, além de acessórios. Stranger Things também estampa itens de casa como almofadas (R$ 49,90), toalhas (R$ 39,90) e edredons (R$ 189,90 o de casal e R$ 149,90 o de solteiro).