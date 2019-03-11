Existem regras para ser um bom visitante? entenda com Luciana Almeida

Como tudo na vida, a regra número um é o bom senso. Mas, assim como vários “ingredientes” indispensáveis ao bom relacionamento, este também está escasso. Por isso, algumas dicas: espere o convite, não apareça sem ser convidado e, muito bem combinado; deixe claro o tempo da sua permanência. Assim, os anfitriões podem se programar para receber você e fazer outros programas após a sua saída; combine o que vai levar e, sempre, leve um mimo a mais - flores, chocolates, bebidas ou uma outra opção de sua preferência; confira se será preciso levar roupas de cama e banho; encontrando conhecidos durante a viagem, não os convide para fazer uma refeição na casa em que você está hospedada. Se for o caso, os anfitriões farão o convite; se for pular alguma refeição, avise com antecedência para que não seja preparada refeição ou até mesmo que esperem por você; ofereça ajuda na preparação da comida e nos afazeres. Se a dona da casa insistir para você não ajudar, respeite a decisão dela; cuide dos seus pertences não deixe nada espalhado; arrume o seu quarto mesmo que haja funcionários na casa.