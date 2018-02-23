Executivos revelam como dão um chega pra lá no estresse

A empresária Giorgia Vasconcellos encontrou nos cadernos, canetinhas e adesivos um novo hobby Crédito: Jorge Conopca

No mês passado, o chef de cozinha francês Sébastien Bras, decidiu abrir mão das sonhadas três estrelas Michelin de seu restaurante, o Le Suquet. O fato, inédito, teve um motivo: estresse. Episódios assim mostram como a pressão do trabalho pode afetar os profissionais mais competentes, sobretudo os que se dedicam sem descanso.

Pois se uns trabalham sem parar, outros conseguem encontrar a dose certa entre correr atrás do lucro e manter a saúde, sobretudo a saúde mental, em dia. E esta lição já foi dominada por alguns dos executivos mais poderosos do mundo, como o bilionário Bill Gates, que revelou que encontra nos jogos de tabuleiro e nos livros sua forma de relaxar.

Essas pessoas têm poder de decisão muito grande, responsabilidades elevadas e um ritmo de trabalho muito intenso. Muitos não param nem nos finais de semana. E só vão perceber que precisam de uma pausa para relaxar quando adoecem e isso começa a afetar a produtividade deles, explica Danielle Quintanilha, psicanalista e diretora de projetos da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).

Pausa

Essa pausa, diz ela, é necessária. Cada um deve saber sua medida, quanto tempo aguenta num ritmo acelerado de trabalho e qual sua dose ideal para descansar. Isso não é perder tempo, não é falta de compromisso com o trabalho. Pode ser um ponto que vai proporcionar uma produtividade ainda maior. Você só consegue inovar quanto se descola da rotina muito pesada. A criatividade só vem depois de um período de pausa.

Pedalando ou subindo montanhas, alguns executivos estão conseguindo deixar o estresse para trás Veja o que eles dizem.

Cadernos e canetinhas viram hobby

Giorgia Vasconcellos, 40 anos, empresária, esposa, mãe de dois filhos, ajuda a comandar um centro universitário, é consultora e produtora de moda e se prepara para assumir rede de lojas da família

Sou uma mulher muito dinâmica. Nasci numa família empreendedora. Minha mãe ficou viúva aos 27 anos e se dedicou sozinha às duas filhas. Hoje ela comanda 2 lojas de roupas (uma adulta e uma infantil) e está à frente também de cinco lojas de uma franquia na área de perfumes Ela vive a mil por hora, tem sede de trabalho. Mas, como o tempo passa, ela agora precisa de uma sucessora para dar continuidade à história de sucesso que construiu. E é para isso que tenho me preparado há alguns anos. Atualmente, minha rotina é recheada de desafios na área de Marketing do centro universitário que administramos, o UNESC. Isso sem falar nas produções de moda que faço, uma paixão da qual não abro mão.

Minha família é minha maior conquista: Danilo, meu marido, e meus filhos Marina, de 7 anos, e Enrico de 5. Nós vivemos intensamente os momentos em que estamos juntos. Apesar de trabalhar muito, sou de uma geração em que permito dedicar tempo para me cuidar e relaxar. Como tenho lúpus, uma doença de fundo emocional, esse zelo torna-se ainda mais precioso e fundamental para que eu possa cumprir minha rotina diária. Para relaxar, faço meditação e agora vou começar um curso de lettering e aquarela. Adoro trabalhos manuais com canetas coloridas e adesivos. Faço ainda o bullet journal, uma agenda para meus compromissos pessoais e de trabalho que gosto de enfeitar com desenhos. Papelaria é meu ponto fraco e vou mergulhar nisso, uma coisa que me distrai e ajuda a me desligar dos compromissos.

"A cabeça está sempre na próxima montanha"

Ele já escalou alguns dos picos mais altos do mundo. É lá em cima, no topo da montanha, que o empresário Juarez Gustavo Soares encontra oxigênio extra para enfrentar o estresse no dia a dia da profissão.

O empresário Juarez Gustavo Soares, no alto do Monte Denali, no Alaska: nas alturas para esquecer os problemas Crédito: Arquivo pessoal de Juarez Soares

Comecei brincando, há 15 anos. Logo encarei um projeto clássico do montanhismo, que é escalar a montanha mais alta de cada continente. Já estive em seis delas. Só falta o Everest, que está no meu radar, conta o empresário.

Quem é do mundo dos negócios precisa gostar de desafios. E Juarez leva isso a sério. Aos 47 anos, ele sabe que precisa de muito fôlego para comandar a empresa, no ramo imobiliário.

Na minha área, de vendas, as pressões e dificuldades são muito grandes, particularmente aqui no Brasil. É muito estresse, de fato. Subir uma montanha envolve várias etapas a serem cumpridas. A gente fica tão imerso naquela realidade que se esvazia completamente da rotina, das preocupações. No período da escalada, todo o pensamento e energia são dedicados àquilo, analisa.

Encarar as alturas funciona, diz, não só como válvula de escape, mas também como forma de aprendizado. Nunca peguei uma avalanche, mas já enfrentei uma situação de ficar uma semana a 4.800 metros, aguardando tempo melhorar para subir. Estávamos muito perto do cume, mas tivemos que voltar por causa do fator climático. Isso ensina que, por mais bem feito que tenha sido o planejamento, por maior preparação física que você tenha, tem o fator imponderável, que não depende de você. Na vida é mesma coisa. E dá para fazer várias analogias com a vida corporativa, com relação a planejamento, tomada de decisões na pressão, trabalho de equipe, disciplina, habilidades que a gente aprimora com essa experiência, cita ele.

Subir uma montanha é um compromisso que Juarez tem, pelo menos uma vez ao ano. Para isso, tenho que me manter super em forma. Já corri maratona, fiz provas de natação em mar aberto. Crio projetos paralelos, mas cabeça está sempre na próxima montanha. E para que eu esteja preparado, tenho que me manter em bom condicionamento.

Pedalando, ele deixa o estresse para trás

Dono de uma agenda cheia de compromissos, o empresário Luiz Coutinho, que comanda uma rede de supermercados na Grande Vitória, faz questão de colocar mais um todo domingo. E não é coisa de trabalho. Ele pega a bicicleta e o capacete e vai pedalar por 30, 40 quilômetros, deixando o estresse para trás.

Encontrei no ciclismo uma forma de me exercitar e de me distrair ao mesmo tempo. Vou semanalmente, aos domingos, em grupo ou sozinho mesmo, conta ele.

Luiz admite que, às vezes, enquanto pedala, se pega pensando em um ou outro problema da empresa. A situação podem até vir à mente, mas não fico martelando. Tento me concentro na velocidade.

Para quem trabalha, em média, 14 horas por dia, uma atividade apenas aos domingos não seria suficiente para aliviar toda a carga pesada da profissão. Por isso, o empresário ainda faz pilates, musculação e vez ou outra massagem relaxante.