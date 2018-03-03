Eu disse não: 'Sofri assédio dentro do ônibus. Foi constrangedor'

Luciene Martins, 47 anos, foi assediada dentro do ônibus, quando voltava para casa, depois de um dia de trabalho. O rapaz chegou, encostou e eu fui me desviando. Por fim cheguei a trocar de lugar. Mas ele continuou e ficou excitado.
Ela conta que se sentiu acuada com toda a situação. Foi constrangedor. Como uma pessoa entra dentro de um coletivo e acha que tem o direito de fazer o que dá na cabeça?, questiona. O medo maior veio depois, já que a filha adolescente também passaria a usar o transporte coletivo para ir a escola. E se acontecesse com ela?.
Após o ocorrido, em 2016, Luciene se juntou a outras mulheres e criou um grupo de apoio e denúncias de outros episódios de assédio dentro dos ônibus na Grande Vitória. O pior é a gente se sentir suja. Eu fiquei assustada e, no início, achei que o problema fosse pelo coletivo estar lotado. Mas é preciso ficar claro que o assediador já sai de casa com essa intenção. Seja se esfregando, dando um jeito de esbarrar ou passar a mão. É preciso ficar claro que não é não.
Luciene relata que ficou ainda mais assustada com o posicionamento de algumas mulheres. Cheguei a ouvir coisas absurdas de outras mulheres. É preciso estarmos juntas. Ela, que é mãe de três filhas, trabalha e diz que não carrega mais a culpa. Não é a roupa, a beleza ou a postura. O problema é o ato. O homem tem que entender que ele é filho de uma mulher, neto de uma mulher e pode ser pai de uma. Hoje estou estabilizada, mas quando vejo algo parecido, tenho vontade de chorar, conta.