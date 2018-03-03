Violência contra a mulher

Eu disse não: 'Sofri assédio dentro do ônibus. Foi constrangedor'

Ela foi assediada dentro do ônibus, quando voltava para casa, depois de um dia de trabalho.

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:16

Luciene Martins, 47 anos, foi assediada dentro do ônibus, quando voltava para casa, depois de um dia de trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva
Luciene Martins, 47 anos, foi assediada dentro do ônibus, quando voltava para casa, depois de um dia de trabalho. O rapaz chegou, encostou e eu fui me desviando. Por fim cheguei a trocar de lugar. Mas ele continuou e ficou excitado.
Ela conta que se sentiu acuada com toda a situação. Foi constrangedor. Como uma pessoa entra dentro de um coletivo e acha que tem o direito de fazer o que dá na cabeça?, questiona. O medo maior veio depois, já que a filha adolescente também passaria a usar o transporte coletivo para ir a escola. E se acontecesse com ela?.
Após o ocorrido, em 2016, Luciene se juntou a outras mulheres e criou um grupo de apoio e denúncias de outros episódios de assédio dentro dos ônibus na Grande Vitória. O pior é a gente se sentir suja. Eu fiquei assustada e, no início, achei que o problema fosse pelo coletivo estar lotado. Mas é preciso ficar claro que o assediador já sai de casa com essa intenção. Seja se esfregando, dando um jeito de esbarrar ou passar a mão. É preciso ficar claro que não é não.
Luciene relata que ficou ainda mais assustada com o posicionamento de algumas mulheres. Cheguei a ouvir coisas absurdas de outras mulheres. É preciso estarmos juntas. Ela, que é mãe de três filhas, trabalha e diz que não carrega mais a culpa. Não é a roupa, a beleza ou a postura. O problema é o ato. O homem tem que entender que ele é filho de uma mulher, neto de uma mulher e pode ser pai de uma. Hoje estou estabilizada, mas quando vejo algo parecido, tenho vontade de chorar, conta.

