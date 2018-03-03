Eu disse não: 'Demorei a aceitar que a culpa não era minha'

Lorena Aline Rocha, 25 anos, foi vítima de violência verbal e psicológica de ex-namorado Crédito: Ricardo Medeiros

A universitária Lorena Aline Rocha, 25 anos, é uma vítima da violência psicológica. Ela, que cresceu em Vitória, teve uma adolescência parecida com a das amigas e das meninas de sua idade. Até que, aos 17 anos, iniciou um relacionamento que se tornou abusivo.

No primeiro mês foi uma maravilha, depois comecei a perceber como ele era de verdade. Eu não podia conversar com os meus amigos, ele me vigiava nos lugares que ia, como escola ou na academia. Era um sentimento de posse, conta. Por diversas vezes ela tentou terminar, ele nunca aceitou. Ele me agredia verbalmente. Tinha medo que algo pior acontecesse, conta.





Aline foi obrigada a mudar de Estado para que o relacionamento realmente acabasse. Fui estudar em Minas Gerais para ver se ele me deixava em paz. Foi preciso um tempo para recomeçar na vida amorosa. Os meus outros relacionamentos foram tranquilos. Mas demoraram para evoluir, eu fiquei com um trauma muito grande. Não sabia se podia confiar nas pessoas, conta.

Há dois anos ela voltou a morar no Estado e o ex voltou a procurá-la. Ele pede para voltar, dizendo que me ama. Eu falo não! Antes eu tinha medo, mas hoje enfrento ele. Aline está solteira, se dedica aos estudos e adora sair com os amigos. A vida está ótima, gosta de dizer.