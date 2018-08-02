Estrelas pop são destaque nas revistas de moda em setembro

Setembro é o mês mais importante do mundo da moda, e funciona como uma espécie de ano novo. É quando as revistas fazem as suas maiores (e com mais anunciantes) edições do ano, dando adeus ao clima leve do verão no hemisfério norte e adiantando tudo o que será desejo na próxima estação. Ela é tão importante que existe um documentário, o September Issue, que mostra os bastidores de como foi feita a edição de setembro de 2009 da Vogue America.