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Celebridades

Estrelas pop são destaque nas revistas de moda em setembro

Rihanna, Madonna, Kanye West, Tracee Ellis Ross, Tiffany Haddish e Beyoncé são algumas das celebridades que estrelam as capas das publicações

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:29
Setembro é o mês mais importante do mundo da moda, e funciona como uma espécie de ano novo. É quando as revistas fazem as suas maiores (e com mais anunciantes) edições do ano, dando adeus ao clima leve do verão no hemisfério norte e adiantando tudo o que será desejo na próxima estação. Ela é tão importante que existe um documentário, o September Issue, que mostra os bastidores de como foi feita a edição de setembro de 2009 da Vogue America.
Madonna posa com os filhos em Portugal em nova edição da Vogue Itália.
Neste ano, o inconsciente coletivo fashion determinou que estrelas da música (e não modelos) deveriam estampar a capa das publicações. A Vogue Itália explora a maternidade e a vida em Portugal de Madonna, que posou para as lentes de Mert Alas e Marcus Piggott.
Rihanna aparece com as sobrancelhas finíssimas na capa da Vogue Britânica.
No editorial, ela usa lingeries de sua própria marca, a Savage X Fenty combinadas com marcas como Prada e Alexander McQueen. Na cabeça, a cantora usa coroas de flores "diferentonas" feitas pelo designer Makoto Azuma.

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