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Abrindo Baú

Estrela do The Voice Kids abre seu baú para a Revista.ag

A estudante Claudia Zanetti mostrou ao repórter Guilherme Silva alguns de seus objetos favoritos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:26
Cantora mirim conta um pouco sobre seus objetos mais queridos Crédito: Carlos Alberto Silva
A menina Claudia Zanetti, de 15 anos, conquistou os jurados e todo o Brasil quando participou do programa The Voice Kids, da TV Globo. Ela, que mora em Vila Velha, permaneceu no programa musical até a ultima semana. A música entrou na minha vida por conta dos meus pais, que sempre foram movidos por ela. Desde que estava na barriga, eles colocavam para eu ouvir clássicos da MPB, rock nacional, internacional e outros sucessos da época deles, conta. Com 11 anos, começou a fazer aula de canto e, no ano seguinte, violão. Ter participado do  The Voice Kids foi uma oportunidade muito grande de mostrar para todos o que eu realmente gosto de fazer, diz. Claudia é fã de Legião Urbana, Cazuza, Caetano Veloso, Tribalistas, André Prando, Silva, Ana Müller, Rita Lee, The Cure, Frejat e The Smiths. Ela faz aulas de canto e, por conta de seu desempenho, foi convidada pela professora a integrar o musical Hair, sucesso de público no ano passado. Desenvolta, já se apresentou para mais de duas mil pessoas em um evento do colégio. Claudia também toca violão e se arrisca no ukulele.
Seu livro "Rita Lee" é guardado com carinho Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
O livro Rita Lee  Uma biografia, que é o meu favorito. Ela é uma das artistas que mais admiro.
flor de girassol Crédito: Divulgação
Lembrança
O girassol, minha flor favorita, que
foi a lembrança do meu aniversário de 15 anos.
Não dou, não vendo e não troco.
O meu primeiro violão. Com ele aprendi os primeiros acordes.
ingressos são guardados com amor Crédito: Divulgação
Relíquia
A latinha onde guardo os ingressos de todos os shows a que já fui. Tenho um carinho enorme.
Colar é guardado com carinho por ela Crédito: Divulgação
Uso sempre
O cordão que fiz com pecinhas das cordas de violão. Com ele levo a música sempre comigo.
Presente inesquecível.
A boneca Emília, meu primeiro presente de Dia das Crianças.
 
 

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