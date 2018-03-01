Estrela do The Voice Kids abre seu baú para a Revista.ag

A menina Claudia Zanetti, de 15 anos, conquistou os jurados e todo o Brasil quando participou do programa The Voice Kids, da TV Globo. Ela, que mora em Vila Velha, permaneceu no programa musical até a ultima semana. A música entrou na minha vida por conta dos meus pais, que sempre foram movidos por ela. Desde que estava na barriga, eles colocavam para eu ouvir clássicos da MPB, rock nacional, internacional e outros sucessos da época deles, conta. Com 11 anos, começou a fazer aula de canto e, no ano seguinte, violão. Ter participado do The Voice Kids foi uma oportunidade muito grande de mostrar para todos o que eu realmente gosto de fazer, diz. Claudia é fã de Legião Urbana, Cazuza, Caetano Veloso, Tribalistas, André Prando, Silva, Ana Müller, Rita Lee, The Cure, Frejat e The Smiths. Ela faz aulas de canto e, por conta de seu desempenho, foi convidada pela professora a integrar o musical Hair, sucesso de público no ano passado. Desenvolta, já se apresentou para mais de duas mil pessoas em um evento do colégio. Claudia também toca violão e se arrisca no ukulele.
Guardo com carinho
O livro Rita Lee Uma biografia, que é o meu favorito. Ela é uma das artistas que mais admiro.
Lembrança
O girassol, minha flor favorita, que
foi a lembrança do meu aniversário de 15 anos.
Não dou, não vendo e não troco.
O meu primeiro violão. Com ele aprendi os primeiros acordes.
Relíquia
A latinha onde guardo os ingressos de todos os shows a que já fui. Tenho um carinho enorme.
Uso sempre
O cordão que fiz com pecinhas das cordas de violão. Com ele levo a música sempre comigo.
Presente inesquecível.
A boneca Emília, meu primeiro presente de Dia das Crianças.