Estrela do The Voice Kids abre seu baú para a Revista.ag

A menina Claudia Zanetti, de 15 anos, conquistou os jurados e todo o Brasil quando participou do programa The Voice Kids, da TV Globo. Ela, que mora em Vila Velha, permaneceu no programa musical até a ultima semana. A música entrou na minha vida por conta dos meus pais, que sempre foram movidos por ela. Desde que estava na barriga, eles colocavam para eu ouvir clássicos da MPB, rock nacional, internacional e outros sucessos da época deles, conta. Com 11 anos, começou a fazer aula de canto e, no ano seguinte, violão. Ter participado do The Voice Kids foi uma oportunidade muito grande de mostrar para todos o que eu realmente gosto de fazer, diz. Claudia é fã de Legião Urbana, Cazuza, Caetano Veloso, Tribalistas, André Prando, Silva, Ana Müller, Rita Lee, The Cure, Frejat e The Smiths. Ela faz aulas de canto e, por conta de seu desempenho, foi convidada pela professora a integrar o musical Hair, sucesso de público no ano passado. Desenvolta, já se apresentou para mais de duas mil pessoas em um evento do colégio. Claudia também toca violão e se arrisca no ukulele.