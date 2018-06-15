'Estou mais conectada comigo e com o outro', afirma Luciana Almeida

Luciana Almeida pratica Mindfulness Crédito: Luciana Almeida

A primeira vez que ouvi falar de Mindfulness foi em 2012, após completar todas as minhas formações em Life Coaching. Comecei a ouvir com mais atenção os resultados das pesquisas feitas em grandes centros científicos do mundo, que comprovavam  por meio de estudos baseados na filosofia budista e em exames feitos no cérebro e em outras partes do corpo humano  os efeitos surpreendentes da meditação. Em seguida tive a oportunidade de participar de um retiro de Mindfulness com o Stephen Little, irlandês, físico e budista ordenado e aluno de um dos maiores especialista em Atenção Plena em Cambridge, na Inglaterra. O Stephen é uma das pessoas responsáveis pela introdução do método no Brasil.

Quando decidi me aprofundar neste tipo de meditação, eu vivia um momento de muita dedicação aos estudos e me preparava para uma transição de carreira. Meditar não é algo fácil, mas também não é difícil. Exige prática e dedicação. Na primeira vez, começamos achando que algo está fora da ordem, pois não estamos acostumados a acalmar a mente. Mas é somente com a prática que você percebe os efeitos efetivos agindo no seu dia a dia, principalmente o aumento do nosso autoconhecimento. O que, para mim, é a chave do bem estar.

Na meditação descobri uma ferramenta poderosa para acalmar a minha mente e aumentar o meu autoconhecimento. Pratico algumas técnicas diferentes, entre elas o Mindfulness. Gosto deste tipo de meditação que se resume a prestar atenção ao que se está fazendo. É muito simples, mas os efeitos são surpreendentes. Sinto que fortalece o meu autocontrole, diminui o estresse e também aumenta a minha intuição. Estou mais conectada comigo e com o outro.

Aprendi a deixar a minha atenção focada mais no presente. Consegui diminuir a ansiedade pelo que vem, pelo amanhã. A principal mudança é que eu me sinto a cada dia mais conectada ao outro. Eu consigo enxergar e ter um entendimento e uma percepção do outro muito maior do que antes, e muito melhor.