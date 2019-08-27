Estilista Reinaldo Lourenço lança sapatos com designer capixaba

Quase um ano após um encontro em Miami e um desfile na São Paulo Fashion Week, a parceria entre o estilista Reinaldo Lourenço e a designer de sapatos Débora Leal continua dando o que falar. Tanto que ele esteve em Vitória, onde apresentou os sapatos feitos em parceria com a grife Manolita, para as capixabas. "Todas as criações são minhas. A Manolita desenvolveu os modelos que eu queria. A ideia para os sapatos é de ter flats como se usam na praia e vão até a festa. Também tem dois sapatos baixos, o oxford e boneca, além de uma bota de salto", conta.

A dupla apostou nas cores pastéis, sérias e metalizados. "Todas as sandálias são em couro, com solas mais pesadas e com acabamento impecáveis", conta Débora. O estilista também apresentou algumas peças da sua última coleção, inspirada em Miami, que traz fachadas de edifícios art déco estampadas em saias-envelope, longos de seda, peças de alfaiataria em puro linho e a camisaria de algodão. Durante sua passagem por Vitória, ele conversou com a Revista.ag. Confira!

Como surgiu essa parceria com a capixaba Débora Leal, da Manolita?

Conheci a Débora em Miami, em novembro do ano passado, quando fomos para o Brazilian Fashion Fórum que acontece no Faena. Ficamos amigos e logo veio a ideia de trabalharmos juntos.

São 6 sapatos criados para o seu último desfile. Quais as características desses sapatos?

São todas criações são minhas. A Manolita só desenvolveu os modelos que eu queria. A ideia para os sapatos é de ter flats como se usam na praia e vão até a festa. Também tem dois sapatos baixos, o oxford e boneca, além de uma bota de salto.

Por que decidiu fazer uma coleção toda inspirada em Miami?

Eu já estava desenhando a coleção com referências na arquitetura art déco. Depois acabei indo pra Miami e aquele life style, as paisagens, a cor do céu acabou me inspirando ainda mais. Acabei dando o tema da coleção de Hotel Lourenço, que representa bem essa ideia toda.

Que tipo de roupas as mulheres querem hoje?

Acredito que elas queiram roupas com informação de moda, trabalhadas e especiais, que a deixam bonitas e confortáveis. Acabo pensando nisso pra criar a coleção.

Sua fama de detalhista e exigente procede?

Acho que sim! Sou muito cuidadoso com tudo que faço.

Você é um dos estilistas mais longevos do Brasil. Como se manter nesse mundo efêmero?

Trabalho muito! Sou um operário, que também cuido de assuntos financeiros e administrativos. Fico de olho em tudo.

O que gosta de fazer quando não está criando?