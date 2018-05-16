Especialista te ajuda a conciliar: atenção x celular

AtençãoxCelular Crédito: Photo by rawpixel/Unsplash

Pergunta: Lele

"Sou uma profissional autônoma e, por várias vezes, fico constrangida me sentindo desprestigiada quando estou apresentando um trabalho e os clientes insistem em utilizar, ininterruptamente, o aparelho celular. A maioria alega estar prestando atenção ao meu assunto, mas não concordo com esse tipo de comportamento".

É fato que as relações interpessoais estão empobrecidas. A tecnologia tem todo o seu mérito reverenciado, é claro que sim. Mas percebo que a humanidade caminha para um mundo virtual, e o virtual não sabe e nunca saberá o que é calor humano. O problema é tão grave que estudos apontam sobre a necessidade de algumas pessoas, quando sem o celular nas mãos, precisam ter algo para manusear.

O seu relato me lembrou de um fato que aconteceu entre um casal em um restaurante. A moça estava tão envolvida com as postagens e as conversas nas redes sociais que nem percebeu quando o namorado pagou a conta e foi embora. Uau! Fim do romance.

No seu caso, é diferente. Não podemos ficar dispensando clientes que agem com deselegância e falta de bom senso por aí.

Sugiro, no momento da apresentação, você combinar com o cliente que, pelo tempo que for necessário para a demonstração das suas ideias, ele evite atender o celular e diga que as redes sociais ficarão para quando a reunião for encerrada. Explique que este comportamento garante mais assertividade nas decisões.

O que não deixa de ser verdade, certo?