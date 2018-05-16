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Especialista te ajuda a conciliar: atenção x celular

Nossa colunista Luciana Almeida responde a dúvida de uma leitora e dá dicas sobre como é possível atingir a atenção das pessoas em um mundo cada vez mais conectado

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 16:39
AtençãoxCelular Crédito: Photo by rawpixel/Unsplash
Pergunta: Lele 
"Sou uma profissional autônoma e, por várias vezes, fico constrangida me sentindo desprestigiada quando estou apresentando um trabalho e os clientes insistem em utilizar, ininterruptamente, o aparelho celular. A maioria alega estar prestando atenção ao meu assunto, mas não concordo com esse tipo de comportamento".
É fato que as relações interpessoais estão empobrecidas. A tecnologia tem todo o seu mérito reverenciado, é claro que sim. Mas percebo que a humanidade caminha para um mundo virtual, e o virtual não sabe e nunca saberá o que é calor humano. O problema é tão grave que estudos apontam sobre a necessidade de algumas pessoas, quando sem o celular nas mãos, precisam ter algo para manusear.
O seu relato me lembrou de um fato que aconteceu entre um casal em um restaurante. A moça estava tão envolvida com as postagens e as conversas nas redes sociais que nem percebeu quando o namorado pagou a conta e foi embora. Uau! Fim do romance.
No seu caso, é diferente. Não podemos ficar dispensando clientes que agem com deselegância e falta de bom senso por aí.
Sugiro, no momento da apresentação, você combinar com o cliente que, pelo tempo que for necessário para a demonstração das suas ideias, ele evite atender o celular e diga que as redes sociais ficarão para quando a reunião for encerrada. Explique que este comportamento garante mais assertividade nas decisões.
O que não deixa de ser verdade, certo?
Até a próxima!

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