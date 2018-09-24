Entenda melhor sobre as obrigações do pedestre

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PERGUNTA: NELSON

"Observo o comportamento de muitos pedestres que saem das calçadas em direção às faixas sem sinalizar a intenção de atravessar a rua. Alguns, distraídos em conversas nos celulares, perdem a noção do que é calçada e do que é faixa de pedestre. Um grande risco"

Concordo com você. O pedestre também tem as suas obrigações e, muitos, se esquecem disso. Acredito que outros motoristas compartilhem da nossa opinião: faixa de pedestre não é calçada. É preciso sinalizar a intenção de atravessar a rua. Ver e ser visto, esta é a principal regra para os pedestres. Estar atento ao movimento dos veículos e certificar-se de que também foi visto pelos motoristas. É preciso fazer contato visual com o condutor para certificar-se que ele identificou a sua presença. Evite caminhar ouvindo música no fone de ouvido. Além de diminuir a atenção, o pedestre deixa de ouvir os ruídos que podem indicar a aproximação de um veículo. Ao atravessar na faixa, caminhe pelo lado direito. Se todos andarem ordenados, o fluxo melhora. Obedeça a sinalização.

Nos cruzamentos em que existem semáforos para pedestres, só atravesse a rua quando estes estiverem abertos. Em vias de grande movimento ou de alta velocidade, utilize as passarelas sempre que disponíveis. Não force a parada, somente comece a travessia quando os carros pararem. Iniciar a travessia tentando forçar os veículos a parar é extremamente arriscado.

As pessoas cumprem diversos papéis como cidadãos no trânsito. Ao dirigir um carro, ônibus, moto ou bicicleta são motoristas, e devem comportar-se com segurança, dirigindo com atenção, usando capacete ou cinto de segurança nos bancos da frente e traseiros. Quando estão caminhando, são pedestres e devem ser responsáveis e cuidadosos no trânsito.