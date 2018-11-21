Em parceria com ONG, pet shop em Vitória vai ter animais para adoção

Pets para adoção Crédito: Unsplash

DIÁRIO DE CHLOÉ

Meu querido diário Hoje vou falar sobre uma iniciativa muito legal entre a ONG Patinhas Carentes e o Petland, em Jardim Camburi. A partir de agora, o pet shop não vai mais disponibilizar animais para a venda. Ao contrário, filhotes abandonados, que estão sob a responsabilidade da ONG, é que estarão nas vitrines do local para adoção. Quem passar por lá vai dar de cara com gatinhos e cachorrinhos fofos à espera de um lar e alguém pronto para receber e dar amor. Isso, claro, seguindo todos os cuidados necessários que um filhote exige.

Iniciativas como essas são sempre muito bem-vindas, pois o número de animais abandonados aumenta a cada dia. E a responsabilidade de acolhê-los, normalmente, recai sobre os protetores, essas almas generosas que se desdobram em mil para resgatá-los e dar a eles uma vida digna. Esse papel, claro, deveria ser do poder público, mas, nesse caso, as ações são bem poucas. Parece mesmo que falta vontade política. Não existe, por exemplo, por aqui, um programa eficaz de castração para animais abandonados, evitando assim a proliferação dos mesmos, o que, por si só, seria um adianto, já que aos poucos a tendência era esse número diminuir.Da mesma forma que ainda não está em discussão a construção de um hospital público veterinário, o que também facilitaria, e muito, a vida dos protetores, que acabam tendo que fazer malabarismos para conseguir  com o apoio da sociedade  recursos para cuidar dos resgatados, geralmente já bem debilitados.

Mas para eles não existem limites  basta acompanhá-los nas redes sociais para ver a luta de cada um para salvar um animal abandonado. Eles movem o mundo. É bonito de ver, depois, o bichinho restabelecido, pronto para ser adotado e ganhar uma nova família. São histórias lindas de superação, e quando eles ganham uma família, com certeza, ficam eternamente gratos. E só quem adotou um animalzinho sabe o que isso significa. Por isso, iniciativas como a da Petland e Patinhas Carentes merecem nosso aplauso. Vamos ficar na torcida para que outros pet shops entrem na onda e ajudem nessa linda campanha de incentivo para adoção de animais abandonados. Lambeijos.