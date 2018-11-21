Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É o bicho

Em parceria com ONG, pet shop em Vitória vai ter animais para adoção

A colunista Rachel Martins explica que o pet shop não vai mais disponibilizar animais para a venda, e filhotes abandonados sob os cuidados da ONG é que estarão nas 'vitrines' do local

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 17:18
Pets para adoção Crédito: Unsplash
DIÁRIO DE CHLOÉ
Meu querido diário Hoje vou falar sobre uma iniciativa muito legal entre a ONG Patinhas Carentes e o Petland, em Jardim Camburi. A partir de agora, o pet shop não vai mais disponibilizar animais para a venda. Ao contrário, filhotes abandonados, que estão sob a responsabilidade da ONG, é que estarão nas vitrines do local para adoção. Quem passar por lá vai dar de cara com gatinhos e cachorrinhos fofos à espera de um lar e alguém pronto para receber e dar amor. Isso, claro, seguindo todos os cuidados necessários que um filhote exige. 
Iniciativas como essas são sempre muito bem-vindas, pois o número de animais abandonados aumenta a cada dia. E a responsabilidade de acolhê-los, normalmente, recai sobre os protetores, essas almas generosas que se desdobram em mil para resgatá-los e dar a eles uma vida digna. Esse papel, claro, deveria ser do poder público, mas, nesse caso, as ações são bem poucas. Parece mesmo que falta vontade política. Não existe, por exemplo, por aqui, um programa eficaz de castração para animais abandonados, evitando assim a proliferação dos mesmos, o que, por si só, seria um adianto, já que aos poucos a tendência era esse número diminuir.Da mesma forma que ainda não está em discussão a construção de um hospital público veterinário, o que também facilitaria, e muito, a vida dos protetores, que acabam tendo que fazer malabarismos para conseguir  com o apoio da sociedade  recursos para cuidar dos resgatados, geralmente já bem debilitados.
> Pets adultos também querem um lar. Veja os benefícios dessa adoção
Mas para eles não existem limites  basta acompanhá-los nas redes sociais para ver a luta de cada um para salvar um animal abandonado. Eles movem o mundo. É bonito de ver, depois, o bichinho restabelecido, pronto para ser adotado e ganhar uma nova família. São histórias lindas de superação, e quando eles ganham uma família, com certeza, ficam eternamente gratos. E só quem adotou um animalzinho sabe o que isso significa. Por isso, iniciativas como a da Petland e Patinhas Carentes merecem nosso aplauso. Vamos ficar na torcida para que outros pet shops entrem na onda e ajudem nessa linda campanha de incentivo para adoção de animais abandonados. Lambeijos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados