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Moda

Em Nova York, Saint Laurent abre temporada masculina do verão 2019

A nova coleção da marca é caracterizada por elementos western, boemia e referências dos anos 70

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:12
Boemia e referências dos anos 70 deram o tom da coleção Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Com seu primeiro desfile mais focado em "menswear" para a Saint Laurent, Anthony Vaccarello deu a largada na temporada masculina na noite desta quarta-feira, 6 de junho, no Liberty State Park, na ilha Roosevelt, em Nova York.
Tendo o skyline de Manhattan ao fundo, o estilista mostrou roupas inspiradas nos look do fundador da marca nos anos 70. Um ar boêmio dá o tom da apresentação, com calças justas, muitas botas, camisas western, com estampa de leopardo e transparentes usadas sob blazers ajustados. Arrematando os looks, lenços e bandanas soltinhos, amarrados no pescoço, além de chapéus.
Na primeira fila do desfile estavam as cantoras Charlotte Gainsbourg e Lauryn Hill, a top Kate Moss, os atores Tommy Dorfman e Miles Heizer ("13 Reasons Why"), Julianne Moore, Charlie Heaton ("Stranger Things"), Sebastian Stan ("Gossip Girl"), Vincent Gallo e a cantora e "influencer" Selah Marley.
A temporada "oficial" de desfiles masculinos começa nesta sexta-feira, dia 8, em Londres, passando por Florença, Milão e Paris até dia 26 de junho.

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