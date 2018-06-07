Em Nova York, Saint Laurent abre temporada masculina do verão 2019

Boemia e referências dos anos 70 deram o tom da coleção Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Com seu primeiro desfile mais focado em "menswear" para a Saint Laurent, Anthony Vaccarello deu a largada na temporada masculina na noite desta quarta-feira, 6 de junho, no Liberty State Park, na ilha Roosevelt, em Nova York.

Tendo o skyline de Manhattan ao fundo, o estilista mostrou roupas inspiradas nos look do fundador da marca nos anos 70. Um ar boêmio dá o tom da apresentação, com calças justas, muitas botas, camisas western, com estampa de leopardo e transparentes usadas sob blazers ajustados. Arrematando os looks, lenços e bandanas soltinhos, amarrados no pescoço, além de chapéus.

Na primeira fila do desfile estavam as cantoras Charlotte Gainsbourg e Lauryn Hill, a top Kate Moss, os atores Tommy Dorfman e Miles Heizer ("13 Reasons Why"), Julianne Moore, Charlie Heaton ("Stranger Things"), Sebastian Stan ("Gossip Girl"), Vincent Gallo e a cantora e "influencer" Selah Marley.