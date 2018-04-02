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Arte e Moda

Em ano de Copa, exposição celebra conexão entre moda e futebol

Para arrematar o encontro da arte com a moda, a exposição contará com ilustrações feitas por jogadores renomados como Karl Lagerfeld e Hiroshi Tanabe

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 16:42
O projeto 'Zidane', dos artistas Douglas Gordon e Philippe Parreno traz registros de 17 câmeras que acompanharam o jogador durante uma partida de futebol em 2005 Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYZidane: A 21st Century PortraitENTITY_apos_ENTITY (2006)/ Universal International
Futebol, moda e lifestyle masculinos são a base de uma exposição que inaugura em Florença durante a próxima edição da Pitti Immagine Uomo, em 12 de junho - e fica em cartaz no Complesso di Santa Maria Novella após o fim do evento de moda masculina, até 22 de julho. Fanatic Feelings - Fashion Plays Football pretende destacar o impacto da modalidade esportiva na moda e vice-versa.
Jogador Francês Paul Pogba, em croqui de Karl Lagerfeld, uma das obras da mostra 'Fanatic Feelings' Crédito: Karl Lagerfeld/Divulgação Pitti Uomo
A mostra terá ilustrações de jogadores renomados feitas por Karl Lagerfeld e Hiroshi Tanabe, exibição do documentário Zidane: A 21st Century Portrait, dos artistas Douglas Gordon e Philippe Parreno, fotos do streetstyle de David Beckham, Neymar e Franck Ribéry, além de uma seleção de imagens do acervo da revista Sepp, especializada em futebol e estilo.
Arrematando a celebração desse encontro esporte e moda, um bar temático, com flâmulas, imagens de jogadores e drinks assinados pelo mitológico bartender Charles Schumann, de Munique, estará em funcionamento durante o período em que a exposição fica em cartaz.
Serviço
Fanatic Feelings - Fashion Plays Football 
Complesso di Santa maria Novela, em Florença
De 12 de junho a 22 de julho
Grátis

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