Em ano de Copa, exposição celebra conexão entre moda e futebol

O projeto 'Zidane', dos artistas Douglas Gordon e Philippe Parreno traz registros de 17 câmeras que acompanharam o jogador durante uma partida de futebol em 2005

Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYZidane: A 21st Century PortraitENTITY_apos_ENTITY (2006)/ Universal International