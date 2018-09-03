Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abrindo Baú

Eduarda e Isadora Noé abrem seus baús para a Revista.Ag

Elas contaram sobre suas carreiras, novos planos e ainda exibiram seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 19:43

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 19:43

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
Antenadas como poucas, as irmãs Eduarda e Isadora Noé estão sempre com o radar ligado para o que é atual e moderno. Não por acaso, inauguraram em Vitória a Casa Noeh, reunindo marcas e artistas selecionados. Era um sonho de gaveta, queríamos abrir um espaço que coubesse objetos bacanas, entre moda e arte, e que proporcionasse oportunidade de trazer o novo. O nome vem do nosso sobrenome, mas principalmente porque era o nome da loja do meu avô, em Cachoeiro do Itapemirim, conta Isadora.
Elas cresceram em Vitória, passando os finais de semana nas casas dos avós. Nossa primeira lembrança de moda vem certamente da nossa avó Bidu. Ela sempre costurou muito bem e fazia as fantasias mais lindas. Era só ter uma ideia que ela executava com maestria, conta Eduarda. Isadora estudou desenho industrial no Rio de Janeiro e se formou em Direito. Já Eduarda se formou em Administração, além de ter frequentado cursos de moda e marketing. Passaram por outras empresas até abrirem o próprio negócio. Mas ela vão além... Eduarda também está à frente da marca de roupas Noeh Brand. São peças básicas, mas com bossa. Já Isadora realiza o evento Portas Abertas, com as sócias Lara e Stephani, no residencial do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A primeira edição, em junho, reuniu nove marcas e foi um sucesso tão grande que nessa próxima vamos contar com 23. O intuito é unir várias marcas em um mesmo local com um público seleto, diz. Com tanto sucesso, fica a pergunta: De onde vem este olhar apurado? Sem dúvidas aprendemos com nossa mãe e musa Luciana (Almeida), que chamamos de Lulu. O bom gosto dela é algo muito natural e admirável, dizem com orgulho.
ISADORA
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
 
Não dou, não vendo e não troco
A máquina de costura. É a maior lembrança que tenho das minhas avós. Uma me ensinou a costurar, e a outra nunca deixou de elogiar meu lado artístico e me deu a máquina de presente.
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
Boa lembrança
O Guia do Rio, que ganhei quando estava me mudando para o Rio de Janeiro, a primeira vez que saí de casa para morar sozinha. Ele representa o poder das novas experiências.
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
Guardo com carinho
Foi uma das primeiras peças que montei durante o meu primeiro emprego, montava bijuterias na fábrica da Lívia Ferolla.
 
EDUARDA
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
 
Não dou, não vendo e não troco
As coisas do meu filho, Pedro. Têm um valor imensurável para mim. Foi a maior e melhor mudança que já ocorreu na minha vida. Estes objetos me fazem agradecer todo dia pela minha família e por tudo o que ela representa.
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
Guardo com carinho
O vestido de poá, minha primeira peça. De todo um estudo e ideias para criar uma coleção, essa foi a primeira peça a ficar pronta e me encher de orgulho!
Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva
Presente inesquecível
Considero esta pedra um presente duplo. Primeiro do universo, que me presenteou com ela na minha descoberta espiritual, e, segundo, do momento em que ganhei e das pessoas que estavam comigo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Quem é Viktor Orbán, o aliado de Bolsonaro e Trump que corre o risco de perder a primeira eleição em 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados