Eduarda e Isadora Noé abrem seus baús para a Revista.Ag

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva

Antenadas como poucas, as irmãs Eduarda e Isadora Noé estão sempre com o radar ligado para o que é atual e moderno. Não por acaso, inauguraram em Vitória a Casa Noeh, reunindo marcas e artistas selecionados. Era um sonho de gaveta, queríamos abrir um espaço que coubesse objetos bacanas, entre moda e arte, e que proporcionasse oportunidade de trazer o novo. O nome vem do nosso sobrenome, mas principalmente porque era o nome da loja do meu avô, em Cachoeiro do Itapemirim, conta Isadora.

Elas cresceram em Vitória, passando os finais de semana nas casas dos avós. Nossa primeira lembrança de moda vem certamente da nossa avó Bidu. Ela sempre costurou muito bem e fazia as fantasias mais lindas. Era só ter uma ideia que ela executava com maestria, conta Eduarda. Isadora estudou desenho industrial no Rio de Janeiro e se formou em Direito. Já Eduarda se formou em Administração, além de ter frequentado cursos de moda e marketing. Passaram por outras empresas até abrirem o próprio negócio. Mas ela vão além... Eduarda também está à frente da marca de roupas Noeh Brand. São peças básicas, mas com bossa. Já Isadora realiza o evento Portas Abertas, com as sócias Lara e Stephani, no residencial do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A primeira edição, em junho, reuniu nove marcas e foi um sucesso tão grande que nessa próxima vamos contar com 23. O intuito é unir várias marcas em um mesmo local com um público seleto, diz. Com tanto sucesso, fica a pergunta: De onde vem este olhar apurado? Sem dúvidas aprendemos com nossa mãe e musa Luciana (Almeida), que chamamos de Lulu. O bom gosto dela é algo muito natural e admirável, dizem com orgulho.

ISADORA

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva





Não dou, não vendo e não troco

A máquina de costura. É a maior lembrança que tenho das minhas avós. Uma me ensinou a costurar, e a outra nunca deixou de elogiar meu lado artístico e me deu a máquina de presente.

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva

Boa lembrança

O Guia do Rio, que ganhei quando estava me mudando para o Rio de Janeiro, a primeira vez que saí de casa para morar sozinha. Ele representa o poder das novas experiências.

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva

Guardo com carinho

Foi uma das primeiras peças que montei durante o meu primeiro emprego, montava bijuterias na fábrica da Lívia Ferolla.





EDUARDA

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva





Não dou, não vendo e não troco

As coisas do meu filho, Pedro. Têm um valor imensurável para mim. Foi a maior e melhor mudança que já ocorreu na minha vida. Estes objetos me fazem agradecer todo dia pela minha família e por tudo o que ela representa.

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva

Guardo com carinho

O vestido de poá, minha primeira peça. De todo um estudo e ideias para criar uma coleção, essa foi a primeira peça a ficar pronta e me encher de orgulho!

Abrindo o baú Crédito: Carlos Alberto Silva

Presente inesquecível