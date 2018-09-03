Eduarda e Isadora Noé abrem seus baús para a Revista.Ag

Antenadas como poucas, as irmãs Eduarda e Isadora Noé estão sempre com o radar ligado para o que é atual e moderno. Não por acaso, inauguraram em Vitória a Casa Noeh, reunindo marcas e artistas selecionados. Era um sonho de gaveta, queríamos abrir um espaço que coubesse objetos bacanas, entre moda e arte, e que proporcionasse oportunidade de trazer o novo. O nome vem do nosso sobrenome, mas principalmente porque era o nome da loja do meu avô, em Cachoeiro do Itapemirim, conta Isadora.
Elas cresceram em Vitória, passando os finais de semana nas casas dos avós. Nossa primeira lembrança de moda vem certamente da nossa avó Bidu. Ela sempre costurou muito bem e fazia as fantasias mais lindas. Era só ter uma ideia que ela executava com maestria, conta Eduarda. Isadora estudou desenho industrial no Rio de Janeiro e se formou em Direito. Já Eduarda se formou em Administração, além de ter frequentado cursos de moda e marketing. Passaram por outras empresas até abrirem o próprio negócio. Mas ela vão além... Eduarda também está à frente da marca de roupas Noeh Brand. São peças básicas, mas com bossa. Já Isadora realiza o evento Portas Abertas, com as sócias Lara e Stephani, no residencial do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A primeira edição, em junho, reuniu nove marcas e foi um sucesso tão grande que nessa próxima vamos contar com 23. O intuito é unir várias marcas em um mesmo local com um público seleto, diz. Com tanto sucesso, fica a pergunta: De onde vem este olhar apurado? Sem dúvidas aprendemos com nossa mãe e musa Luciana (Almeida), que chamamos de Lulu. O bom gosto dela é algo muito natural e admirável, dizem com orgulho.
ISADORA
Não dou, não vendo e não troco
A máquina de costura. É a maior lembrança que tenho das minhas avós. Uma me ensinou a costurar, e a outra nunca deixou de elogiar meu lado artístico e me deu a máquina de presente.
Boa lembrança
O Guia do Rio, que ganhei quando estava me mudando para o Rio de Janeiro, a primeira vez que saí de casa para morar sozinha. Ele representa o poder das novas experiências.
Guardo com carinho
Foi uma das primeiras peças que montei durante o meu primeiro emprego, montava bijuterias na fábrica da Lívia Ferolla.
EDUARDA
Não dou, não vendo e não troco
As coisas do meu filho, Pedro. Têm um valor imensurável para mim. Foi a maior e melhor mudança que já ocorreu na minha vida. Estes objetos me fazem agradecer todo dia pela minha família e por tudo o que ela representa.
Guardo com carinho
O vestido de poá, minha primeira peça. De todo um estudo e ideias para criar uma coleção, essa foi a primeira peça a ficar pronta e me encher de orgulho!
Presente inesquecível
Considero esta pedra um presente duplo. Primeiro do universo, que me presenteou com ela na minha descoberta espiritual, e, segundo, do momento em que ganhei e das pessoas que estavam comigo.