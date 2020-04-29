É possível descobrir novos talentos mesmo na crise, afirma especialista

O processo de autoconhecimento é fundamental para quem deseja desenvolver novos talentos Crédito: Andrea Piacquadio - Pexels

De uma hora para outra, o novo coronavírus mudou a rotina de boa parte da população global e as paisagens de cidades mundo afora. No Brasil, é mais de um mês e meio de quarentena e várias consequências trazidas pela crise econômica causada pela Covid-19. Pessoas que perderam boa parte de sua renda, profissionais com salário reduzido, gente que ficou desempregada nesse período; seres humanos preocupados com o futuro. Dentre tantas reflexões e questionamentos, um deles é certo: teremos que ser diferentes daqui pra frente.

A boa notícia é que não só podemos mudar nossa forma de pensar, como também podemos descobrir novos talentos que estão dentro de nós, em qualquer idade. Isso é o que defende a desenvolvedora de talentos Camila Domingues, Master Mentoring Trainner em PNL (programação neurolinguística) e Oratória.

De acordo com ela, falar sobre motivação e pensamento positivo virou moda, porém, neste momento, mais do que nunca, é uma realidade que nos é imposta. Estamos passando por um processo de transformação na vida pessoal e profissional que nos gera ansiedade, falta de motivação, medos. Só que é preciso entender que a nossa mente precisa acompanhar essas mudanças, defende.

Camila afirma que a pandemia nos forçou a quebrar alguns paradigmas  as visões padronizadas de mundo que variam de pessoa para pessoa. Compreender que essas visões controlam todas as nossas vidas é essencial, segundo ela, para que se dê o primeiro passo para uma verdadeira transformação interna. Quando você fica paralisado com os olhos focados em um dos lados apenas, não consegue ver o que está acontecendo do outro. E pode ser exatamente isso que impede o sucesso, analisa a especialista.

As pessoas que estão fechadas para a mudança acabam estagnadas, de acordo com Camila, já aquelas que se abrem para o novo e possuem uma atividade mental progressiva e positiva tem mais facilidade para realizar sonhos e descobertas. Elas acreditam que novas habilidades podem ser desenvolvidas. Agora é importante que sejam pacientes, focadas, esforçadas e dedicadas para se desenvolver. Nesse caso, a ideia principal é transformar dificuldades em oportunidades, aprendendo a evoluir com os erros, afirma.

A especialista defende que esse é o caminho para cada ser humano descobrir novos talentos dentro de si. Nessa jornada, o autoconhecimento também é fundamental. Por isso, Camila sugere que as pessoas criem o hábito de passar um tempo com elas mesmas diariamente, se possível sempre pela manhã.

Faça um exercício de observação do seu exterior diante do espelho, se possível nu. Depois pode partir para uma reflexão interna, com os olhos fechados num local calmo, onde possa ouvir os pássaros ou colocar uma música relaxante. Entre em contato com seu eu interior, converse com você mesmo. Tente se conhecer melhor e vai perceber o ser humano incrível que é, recomenda.

Esses e outros assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal serão abordados toda quinta-feira, às 8h, na Rádio Gazeta FM (97,1). A partir desta quinta (30), a apresentadora Thelma Rocha irá conversar com Camila Domingues, durante o programa Gazeta Bom Dia, e os ouvintes irão poder tirar dúvidas e enviar sugestões de pautas.

A partir de quinta-feira (30), Camila Domingues irá conversar sobre desenvolvimento pessoal todas as quintas-feiras, às 8h, na Rádio Gazeta FM Crédito: Camila Domingues