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Dudu Bertholini lança coleção de roupas com proteção UV

As peças possuem fator de proteção FPU 50+ e bloqueiam 90% dos raios UVA e UVB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 16:34

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 16:34

. Crédito: Reprodução/ Instagram
O estilista Dudu Bertholini lança agora sua segunda colaboração com a marca UV.Line, especializada em roupas com proteção UV. As peças possuem fator de proteção FPU 50+ e bloqueiam 90% dos raios UVA e UVB.
A coleção de verão 2019 da grife possui roupas para homens, mulheres e crianças e é composta por peças de moda praia como biquínis, maiôs e cangas, além de roupas que funcionam tanto com beachwear como no dia a dia entre caftans, kimonos e vestidos. Tudo com cores vibrantes e estampas criativas, uma das marcas registradas do estilista, que desta vez se inspirou no tropicalismo brasileiro.
"O mais legal é poder alinhar a tecnologia e a funcionalidade ao design", conta Bertholini. "Adoro poder criar estampas e padronagens, colorir roupas e o mundo a minha volta."
A UV. Line foi fundada em 2003, sendo a primeira empresa latino-americana a fabricar roupas com proteção solar e todos os seus tecidos são certificados pela Agência Australiana de Proteção à Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa). Segundo a marca, as parte do corpo cobertas pelas roupas dispensam o uso de cremes de proteção solar.
A coleção de Dudu Bertholini para a UV.Line já está à venda nas lojas físicas e no site da marca com valores entre R$ 99,90 e R$439,90.

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