DROPS' Novidades de moda e beleza que vão bombar no mercado capixaba

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Religiosidade e sofisticação no altar

O terço em metal com banho de ouro 18K todo cravejado de zircônias e cristais facetados é um dos destaques da coleção Classic, da Vittoraci. A marca acaba de lançar as peças especialmente criadas para o mês das noivas. Além dos terços, a coleção conta com coroas, brincos e pulseiras. O design e o uso de materiais clássicos  como o ouro, a pérola e a zircônia  garantem elegância e sofisticação ao grande dia.

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Recortes e efeitos

Estruturar a roupa no corpo é, entre outros pontos, função do recorte em uma peça. Por isso, cada detalhe na construção de um modelo importa muito para um resultado final, pois é durante essa etapa da criação que se constrói um efeito desejado. Na nova coleção da Magia do Mar, por exemplo  a Double Action  um recorte coração em uma das leggings é capaz de proporcionar o efeito levanta o bumbum. A proposta é atender o dia a dia da mulher moderna, para quem cuidar do físico é fundamental, mas sempre com conforto e estilo, pra levantar a autoestima.

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Tradição estampada

O Espírito Santo já carrega a fé e a religiosidade em seu nome. E há 10 anos esse enorme patrimônio cultural, religioso e ecológico capixaba move a Origens. Dessa vez, a marca se inspirou em símbolos presentes nas tradicionais festividades da Semana Santa para criar a coleção cápsula Santo Espírito. Composta por frases e desenhos que retratam a culinária e alguns dos principais monumentos religiosos locais, as camisetas ganharam 11 estampas em edição limitada.

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Armadura contra odores e poluição

Sabe quando você está em um ambiente fechado e seu cabelo absorve todo aquele cheiro que muitas vezes é desagradável? E você só pensa em correr para o chuveiro, lavar os fios e se livrar daquilo? Esse desespero todo ficou no passado. A Alfaparf Milano tem um produto pra você borrifar nos fios secos antes de sair de casa e criar, literalmente, uma barreira contra poluição, cigarro, fumaça da churrasqueira ou qualquer outro odor que não te agrade. O Cristalli Spray é um finalizante instantâneo que vai bloquear totalmente esses intrusos dando proteção extra para os cabelos, e ainda possui ação iluminadora que dá brilho imediato e proteção contra umidade.

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Proteção e rejuvenescimento