Drops: confira as novidades e escolhas da Editora

Drops Crédito: Divulgação





Peças com estilo

As irmãs Fernanda e Paola Trindade acabam de lançar a coleção Magic da marca Tida para A garimpeira. As peças com inspiração nas cores do arco-íris e nos raios do sol, trazem um estilo divertido que é a cara da marca, a mistura de materiais como a resina, metal e pedras em brincos, colares e braceletes. As peças já estão fazendo sucesso pelas ruas da cidade e deixam os dias de verão muito mais coloridos.

Drops Crédito: Divulgação

A cara do verão

A Eudora acaba de lançar a Deo Colônia Chic Hippie, fragrância moderada que combina notas florais inusitadas, como a da Rosa Damascena, e amadeiradas como Patchouli e Sândalo, proporcionando aroma atemporal. De longa fixação na pele, devido ao ingrediente secreto da marca, o frasco contém 100ml e traz desenho de margaridas, uma das flores que marcaram a moda daquela época.

Ilha da fantasia

A BlueMan traz uma inspiração Caiçara para sua coleção de Verão 2019. O ponto de partida é uma ilha paradisíaca. E se existisse uma ilha da marca? Um ponto de terra com uma floresta intocada, um pescador e a sua vida do mar. Um lugar onde tudo é possível inclusive sereiras. No verão da grife carioca o lúdico se mistura à realidade. As peças trazem um mix de estampas que se combinam, com inspiração de frutas tropicais, padronagens étnicas e florais que traduzem o ar paradisíaco e o clima de praia em bodies, biquínis, sungas e kaftans.

Drops Crédito: Divulgação

Pés estilosos

Queridinha de jogadores de futebol, a We Basic Brasil acaba de chegar a Vila Velha. A marca aposta no homem que gosta de se vestir de forma básica e ter nos pés o seu diferencial de estilo e sofisticação. Os calçados são totalmente feitos em couro nobre, incluindo o revestimento interno em couro natural, tipo pelica. As palmilhas são compostas por espuma importada, e o acabamento e a matéria-prima melhoram a absorção da transpiração. Os mais de 70 modelos incluem social casual, mules, botas, iates e tênis.

Drops Crédito: Divulgação

Proteção solar por 12 horas