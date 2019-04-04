DROPS | Confira as novidades de moda e beleza mais quentes do momento

Melissa lança coleção de inverno com parcerias de sucesso Crédito: Divulgação





De frente pro espelho

A Melissa acaba de apresentar sua coleção de inverno com novos modelos para parcerias de sucesso. A marca chega aos 40 anos usando o espelho e sua representação de reflexo. Esse objeto, usado em tantas realidades, de diversas formas e por diferentes pessoas, ganha outros significados no século 21. Como você se enxerga? O que quer transmitir? Essa é a discussão que Melissa pretende com sua nova coleção.

Mirror representa o inverno da marca de calçados e acessórios, que busca romper ideias do passado. A marca acredita que você pode pertencer, se quiser, mas pode também ultrapassar. Ser básicx, clássicx ou exageradx. A peças, algumas inéditas e outras renovações, foram criadas por designers que mantêm parcerias de sucesso com Melissa. Os produtos passeiam pelos modelos adultos, mas também para as linhas Mini (infantis) e Mel (juvenis).

Nova coleção de Emar Batalha é inspirada em uma deusa romana Crédito: Divulgação

Inspiração marítima

Inspirada na deusa romana Vênus, nascida da espuma do mar em uma concha, a designer de joias Emar Batalha desenvolveu sua nova coleção com nome homônimo. Emar utilizou madrepérola e pérolas irregulares como base para anéis, pulseiras, brincos e colares com sobreposições de gemas como esmeralda, topázio e ametista, trabalhados de forma harmônica em ouro rosa e amarelo. O resultado é um design delicado, porém marcante. Uma das novidades são os brincos botton, que ficam mais grudados na orelha.

As preferidas de Chanel

Inspiradas nos três destinos preferidos de Gabrielle Chanel, Les Eaux de Chanel iniciam um novo capítulo na história dos perfumes da maison. Com os olhos voltados para as paisagens ao longo da costa da Normandia, Paris-Deauville traz este charme bucólico para o coração de um perfume ao ar livre. Já Paris-Venise é o reflexo da exótica e encantadora capital francesa, cheia de contrastes – e interpreta a atração cativante deste lugar lendário, que marca a fronteira entre o Oriente e o Ocidente. Por fim, Paris-Biarritz resgata o ar puro e a energia da costa basca e captura o espírito e a liberdade da cidade. Um pra cada momento

Batom com textura aveludada Crédito: Divulgação

Mais cor e conforto nos lábios

Foi-se o tempo em que batons matte eram sinônimos de lábios ressecados e rachados. Com longa duração, efeito matte e uma textura aveludada, fácil de aplicar, a nova linha de batons UNA Velvet traz uma sensação suave e confortável para a boca. Ele vem em oito tonalidades diferentes: Vermelho Rubi, Violeta Ametista, Marrom Terracota, Rose Quartzo, Nude Pétala, Violeta Lavanda, Marrom Rústico, Rose Cristal. Trata-se da maior pigmentação do portfólio da maquiagem Natura. Além disso, o produto tem uma exclusiva textura aveludada, superconfortável, que faz com que o batom deslize facilmente pelos lábios dando uma deliciosa sensação de veludo.

Bruna Medeiros Crédito: Divulgação

Mesa posta, flores e muito mais

As arquiteta e designer floral, Bruna Medeiros, e a também arquiteta e especialista na arte de receber bem, Alessandra Laguardia, vão ministrar o workshop “A Boa Mesa”. A experiência, prática e lúdica, pretende levar os participantes a se apaixonar pelo prazer de receber em casa e a montar mesas cheias de personalidade.

Alessandra Laguardia Crédito: Divulgação