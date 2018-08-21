Drama de refugiados ganha atenção de revista de moda de luxo

Na nova edição da revista, Gigi que é filha de palestino conta um pouco mais sobre sua relação com a migração e refugiados Crédito: Reprodução/Instagram

Em tempos de moda com propósito em ascensão, a mais nova edição da CR Fashion Book, a publicação de moda e luxo editada por Carine Roitfeld, investe num drama real em sua mais nova edição: imigração e refugiados.

Em duas capas, uma estrelada pela refugiada somali Halima Aden e outra pela modelo Gigi Hadid, uma das mais populares de hoje - com mais de 42 milhões de seguidores no Instagram, ambas usam camisetas da Unicef sob casacos utilitários da Calvin Klein, que evoca os trajes de bombeiros e equipes de resgate - Halima arremata o look usando um capuz/hijab de leopardo na cabeça.

As duas trabalham em parceria com a Unicef, órgão das Nações Unidas que atua para promover a defesa dos direitos das crianças e criaram um fundo de arrecadação de doações em crowdrise.com/UNICEFuprooted.

Ao jornal dedicado à indústria da moda, o WWD, a editora afirma que queria promover a missão da Unicef com a nova edição, "especialmente em um ano tão desafiador para crianças e refugiados globalmente". "Queria celebrar essas duas jovens mulheres apaixonadas, homenageando suas conquistas e a promessa do que elas ainda vão trazer para esta respeitada organização".

Caryl Stern, presidente da Unicef norte-americana comemora o projeto. "A indústria da moda tem um poder real de acender discussões. Já há mais crianças em fuga hoje em dia do que em qualquer ponto da história desde a Segunda Guerra Mundial e é crucial que iluminemos aqueles que estão ajudando a fazer o mundo um lugar melhor", afirma. O mais recente relatório da instituição sobre refugiados e crianças migrantes contabiliza cerca de 50 milhões refugiados no mundo.