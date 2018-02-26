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Inovação

Dolce e Gabbana usa drones no lugar de modelos para desfile em Milão

A marca inovou e usou os dispositivos voadores para carregar sua nova coleção de bolsas outono/inverno 2018/19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:43

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:43

Drones carregam bolsas da Dolce e Gabbana durante desfile Crédito: Antonio Calanni
A marca Dolce e Gabanna usou de uma inovação tecnológica e surpreendeu a plateia e o mundo ao usar drones para desfilar suas bolsas da nova coleção Outono/Inverno 2018/19, neste domingo, dia 25, na semana de moda de Milão. 
Os aparelhos abriram o desfile carregando as bolsas da coleção com uma "coreografia" que parecia ser ensaiada, e portavam uma luz colorida. 
Após os drones, foi a vez de modelos reais desfilarem com as novas peças. Segundo a revista Vogue, esta foi a coleção mais jovial da marca até hoje, apresentando looks compostos por conjuntos de jogging, jaquetões de náilon ou denim e t-shirts com inscrições como "santa moda", com destaque para as referências bizantinas e as inscrições pop saídas de cartoons. 
 

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