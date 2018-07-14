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Tecnologia

Do tempo das cartas para as redes sociais

O impacto da tecnologia nas relações é tema de encontro em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 00:23

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 00:23

Há 23 anos, quando conheceu o marido, a arquiteta e designer floral Bruna Medeiros ia diariamente aos Correios enviar uma carta para ele. Hoje, quando quer falar com os parentes, em Maceió, não é preciso tanto esforço. Sinto que estou sempre perto da minha família, mesmo a 1,6 mil quilômetros de distância, diz.
Entretanto, a tecnologia, que tanto aproxima, também pode distanciar as pessoas. Para refletir sobre o tema, Bruna vai assistir à palestra Relacionamentos Modernos, com Sandra Niskier Flanzer, na próxima edição do Encontros do Saber, na terça-feira.
Quem também defende o debate sobre o assunto é o médico Manoel Rocha. Sou favorável às tecnologias, obviamente. Entendo que a grande questão está no excesso. Brinco que até água, em excesso, faz mal. Precisamos achar um equilíbrio. Às vezes, a pessoa tem mil seguidores em uma rede social, mas não se pergunta quantos amigos reais ela tem, ressalta.
Para a design de interiores Rita Garajau, é preocupante o tempo gasto diante do celular e o isolamento causado pelo comportamento. O relacionamento afetivo está virtual. Acho isso triste. Mas vejo que algumas pessoas estão tomando consciência que é impossível continuar assim, afirma.
A empresária Marcela Raizer também acredita que os casais devem trocar o contato via redes sociais pela conversa olho a olho, mas destaca algumas vantagens nas novas tecnologias. Eu tenho um filho adolescente e se eu quiser me aproximar dele, preciso estar conectada. É o mundo dele, se eu não entrar me distancio, admite.

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