Do sugarcraft ao afeto: veja os bolos que vão bombar nas festas do ES

Os bolos com a técnica sugarcraft são tendência, porém aqueles feitos através da confeitaria afetiva ainda ganham muitos paladares Crédito: Dilvulgação

Bolo é uma invenção divina. Seja o feito em casa, para tomar com cafezinho, ou os de festas, com camadas de cobertura, a iguaria conquista a todos. Nas celebrações, ele costuma ser a atração principal. E no Estado tem uma turma que faz sucesso com receitas de deixar qualquer um com água na boca.

Junior aposta no bolo de lavanda com amêndoa para este ano Crédito: Divulgação

Autodidata, Júnior Vieira já foi assistente de boleiros e instrutor culinarista, mas logo desenvolveu uma técnica própria de fazer maquetes e abriu seu ateliê em Vila Velha. “Comecei a caminhar neste universo há 17 anos. Era estudante de medicina veterinária e com a morte dos meus pais me vi sem poder me manter. Comecei comprando revistas em bancas e tentado fazer os modelos. Percebi que tinha um dom especial”, conta o cake designer.

Sucesso nas festas de casamento, seu cardápio tem uma variação de 16 sabores e uma infinidade de recheios para todos os gostos e sabores. “Nos casamentos o bolo deixou de ser servido no final da festa e tomou lugar de destaque graças às inovações”, conta. Entre os sabores estão os de nozes, pistache, red velvet, limão siciliano com praline, pistache e trufado de lascas de laranja, entre outros. “A aposta do ano é o bolo de lavanda com amêndoa, saboroso e sofisticado”.

Muito requisitado, Júnior atende, em média, de 18 a 20 eventos por semana. Ainda assim, faz questão de acompanhar todo o processo, desde o atendimento ao cliente e desenvolvimento do design do bolo até a entrega e ajustes no local da festa. “Também faço outros produtos como mesa de saída, bem-casados e mesa de pâtisserie”.

Michelle é especialista em sugarcraft Crédito: Divulgação

Os bolos de Michelle Zucolotto, conhecida na internet como Michellix, também costumam chamar a atenção dos convidados em festas de casamento e aniversário. “Foi no período final de gastronomia que me interessei pela ‘Cozinha Fria’, que era a parte da confeitaria, mais especificamente pelos cupcakes, moda da época”, conta. Ela é especialista em sugarcraft, área da confeitaria em que o açúcar pode ser modelado e ganha formas infinitas de composição. “Trabalhamos com as pastas especiais de açúcar, e a partir delas criamos desde as coberturas dos bolos até todos os elementos que vêm a compor o projeto, sejam flores, personagens, reproduções de personagens, tudo o que decora o bolo”, conta ela, que produz cerca de cinco bolos por semana.

Sylvia, reproduz a confeitaria afetiva - que aprendeu com a mãe Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO

Se tem festa de aniversário, os bolos de Sylvia Lis fazem parte da comemoração. Ela gosta de dizer que sua base vem da mãe, que sempre cozinhou muito bem. Produzindo cerca de 700 bolos mensalmente, ela aposta na confeitaria afetiva. “Resgato as receitas de minha mãe com quem aprendi as bases de todo o meu trabalho. Meus bolos festivos são com massa amanteigada, seja a branca ou de chocolate, e os recheios são combinações que variam entre nozes, damasco, chocolate puro ou com avelãs, amêndoas com licor Amaretto, beijinho de coco, chocolate branco, limão com pistache, limão siciliano, morango e frutas vermelhas”, conta. Eles ainda são cobertos com buttercream, feitos à base de merengue suíço e manteiga sem sal.

Já as tortas são feitas com pão de ló branco ou de chocolate aerado. “E são recheados e cobertos com chantili, ganache com chocolate 70% cacau e outras coberturas harmonizadas com os recheios”, conta a chef que começou com “A Confeitaria” no Instagram, vendendo os bolos pela internet.

Regina aprendeu com grandes nomes nacionais e internacionais Crédito: Divulgação

Outra que faz sucesso com seus bolos é Regina Meynard. “Tive inspiração pela confeitaria vendo minha mãe, boleira de mão cheia, fazendo bolos deliciosos. Comecei a buscar cursos na área enquanto fazia a faculdade. Aprendi com grandes profissionais nacionais e internacionais”.