DJ e estilista Virgil Abloh ganha retrospectiva em museu de Chicago

A exposição deve fazer um apanhado das várias áreas de interesse e produção do artista Crédito: Reprodução/ Instagram

Um fenômeno das redes sociais, o DJ, designer, estilista e arquiteto norte-americano e Virgil Abloh vai ganhar uma mostra retrospectiva para chamar de sua. Batizada Figures of Speech (Figuras de Linguagem) ela fica em cartaz no museu de arte contemporânea MCA Chicago, de 10 de junho a 22 de setembro do ano que vem.

A exposição deve fazer um apanhado das várias áreas de interesse e produção do artista, apresentando as roupas da sua marca Off-White, assim como vídeos de seus desfiles mais emblemáticos, além de mobiliário, intervenções artísticas e projetos realizados em parceria com gente, como o designer britânico Peter Saville e o artista americano Tom Sachs.

Aos 38 anos, Virgil que nasceu em Rockford, no estado do Illinois, é o atual diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, o que foi recebido no mercado de moda como um marco. Norte-americano, negro, ele não tem formação em moda - estudou engenharia civil e arquitetura - e tem 3,2 milhões de seguidores no Instagram.