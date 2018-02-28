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Semana de moda

Dior aposta no empoderamento feminino como tema de desfile em Paris

Maria Grazia Chiuri, estilista da marca, relembrou a segunda revolução feminista na passarela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:54

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:54

Suéter com a frase "não é não,não,não" Crédito: Instagram/ Dior
A marca Dior, renomada e conhecida por suas icônicas minissaias, relembrou as manifestações feministas ocorridas nos anos 60 em seu desfile de outono/inverno 2018/19, que aconteceu na última terça feira, dia 27, durante a semana de moda de Paris. A passarela foi decorada com diferentes capas de revistas que apoiaram os protestos da época. 
Marcada por protestos fervorosos e revoltas protagonizadas por estudantes em todo o mundo, inclusive no Brasil que passava pela implantação do AI-5, a década de 60 foi protagonizando pela pior fase da Ditadura Militar.
O início do movimento hippie, a aspiração por liberdade e as vozes das mulheres (que se levantaram em protesto a favor da minissaia, no ano de 1966, em frente a boutique Dior) inspiraram a estilista Maria Grazia Chiuri na nova coleção. 
A marca traz suéteres largos, com o lema não é não e o símbolo paz e amor, além de saias kilt plissadas, botas estilo "motoqueiro", vestidos curtos e patchworks.
A coleção traz referências da revolução comportamental sessentista, concentrando o foco na mulher e em diferentes momentos do feminismo. O uniforme é usado para construir uma ideia de união e as peças artesanais enfatizam o trabalho humano presente. 
 

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