Dior aposta no empoderamento feminino como tema de desfile em Paris

Suéter com a frase "não é não,não,não" Crédito: Instagram/ Dior

A marca Dior, renomada e conhecida por suas icônicas minissaias, relembrou as manifestações feministas ocorridas nos anos 60 em seu desfile de outono/inverno 2018/19, que aconteceu na última terça feira, dia 27, durante a semana de moda de Paris. A passarela foi decorada com diferentes capas de revistas que apoiaram os protestos da época.

Marcada por protestos fervorosos e revoltas protagonizadas por estudantes em todo o mundo, inclusive no Brasil que passava pela implantação do AI-5, a década de 60 foi protagonizando pela pior fase da Ditadura Militar.

O início do movimento hippie, a aspiração por liberdade e as vozes das mulheres (que se levantaram em protesto a favor da minissaia, no ano de 1966, em frente a boutique Dior) inspiraram a estilista Maria Grazia Chiuri na nova coleção.

A marca traz suéteres largos, com o lema não é não e o símbolo paz e amor, além de saias kilt plissadas, botas estilo "motoqueiro", vestidos curtos e patchworks.

A coleção traz referências da revolução comportamental sessentista, concentrando o foco na mulher e em diferentes momentos do feminismo. O uniforme é usado para construir uma ideia de união e as peças artesanais enfatizam o trabalho humano presente.