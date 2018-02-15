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Moda Feminina

Dicas da nanda: Peças para o pós-verão

Invista em peças curingas para as produções dos looks durante o ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 17:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 17:34

Invista na jaqueta jeans para uma produção estilosa e descolada Crédito: br.pinterest.com
Com o fim das férias chegando, nada melhor do que pensar nos looks pós-verão e investir em peças clássicas, porém estilosas, para voltar a rotina do dia a dia.
Que tal começar com um guarda-roupa moderno e renovado? Tem para todos os estilos, viu? Desde peças básicas até roupas que vão dar um up no seu look. Uma t-shirt que vai com tudo, coordene o item com peças impecáveis como uma calça bacana ou saia midi.
Um blazer descolado que dá o up no visual, o item é perfeito para diversas ocasiões, seja para deixar a produção mais elegante ou para usar com uma camiseta em dias mais frios.
Um vestido ideal para qualquer ocasião, um que seja o salvador da pátria quando surge aquela festa inusitada. Ainda evita investimento em algo que usará pouco.
Uma jaqueta jeans, perfeita para o inverno quanto para o verão, amarrada na cintura para complementar o vestido leve.Sandália de tira, posso lhe garantir que a sandália de salto alto e tiras é item certeiro no guarda-roupa de uma fashionista. Um tênis básico que combine com tudo, confortável e descolado na medida certa!
 
 
 

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