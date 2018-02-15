Dicas da nanda: Peças para o pós-verão

Invista na jaqueta jeans para uma produção estilosa e descolada Crédito: br.pinterest.com

Com o fim das férias chegando, nada melhor do que pensar nos looks pós-verão e investir em peças clássicas, porém estilosas, para voltar a rotina do dia a dia.

Que tal começar com um guarda-roupa moderno e renovado? Tem para todos os estilos, viu? Desde peças básicas até roupas que vão dar um up no seu look. Uma t-shirt que vai com tudo, coordene o item com peças impecáveis como uma calça bacana ou saia midi.

Um blazer descolado que dá o up no visual, o item é perfeito para diversas ocasiões, seja para deixar a produção mais elegante ou para usar com uma camiseta em dias mais frios.

Um vestido ideal para qualquer ocasião, um que seja o salvador da pátria quando surge aquela festa inusitada. Ainda evita investimento em algo que usará pouco.

Uma jaqueta jeans, perfeita para o inverno quanto para o verão, amarrada na cintura para complementar o vestido leve.Sandália de tira, posso lhe garantir que a sandália de salto alto e tiras é item certeiro no guarda-roupa de uma fashionista. Um tênis básico que combine com tudo, confortável e descolado na medida certa!







