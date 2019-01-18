Diário de Chloé: Respeito aos animais na escola

Meu querido diário… Olha que legal, em Aragão, na Espanha, as escolas primárias e secundárias terão em breve um novo assunto para estudar, o respeito aos animais. Isso mesmo, o tema vai virar matéria obrigatória. O objetivo é que as crianças aprendam a viver em harmonia com outros seres vivos e os respeitem em todos os aspectos. A ideia é uma iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da cidade. Os alunos vão estudar vários campos relacionados aos animais de acordo com a sua idade, incluindo a conscientização sobre o cuidado responsável e a propriedade dos bichinhos. Eu gostei muito dessa ideia e seria muito legal ver essa proposta vingar no Espírito Santo, tanto nas escolas municipais, quanto nas estaduais.

É muito importante aprender desde cedo que os animais são seres vivos, cheios de emoções, e merecem todo o respeito por parte dos humanos, e nunca devem ser maltratados. A matéria, claro, não vai abordar apenas os animais de estimação, será bem mais ampla, envolvendo todo o mundo animal. Mas em relação aos animais de estimação, aprender desde cedo a ter empatia com eles é muito importante, principalmente com aqueles que estão abandonados na rua. Certamente aprendendo desde pequeno a amar os animais, a criança se tornará um adulto mais saudável.

Aliás, especialistas dizem que crianças que convivem com animais diariamente, se desenvolvem melhor socialmente, expressam melhor a afetividade e aprendem mais sobre regras de convívio, respeito e sobre a importância de cuidar do outro. Portanto, ajuda na formação delas. E se tiver uma ajudinha da escola, melhor ainda, né? Lambeijos

é o bicho Crédito: Divulgação

#eobichoag

O nome deste gatinho é Garfield. Sua dona, Ene Massariol, disse que ele é muito dócil. Olha a folga dele neste verão? Será que foi em uma segunda-feira?

Qual será o nome?