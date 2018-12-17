Diário de Chloé: Maltratar animais, jamais!

Maltratar animais, jamais! Crédito: Unsplash

Meu querido diário... O que faz uma pessoa espancar um animal com uma barra de ferro, causando, no final, sua morte? Que tipo de ser humano é esse? Foi isso que aconteceu com uma cachorrinha que andava pelo estacionamento do Carrefour, de Osasco, em São Paulo. Estou muito, muito triste, com essa situação. Um absurdo! Manchinha foi agredida, segundo a delegacia de Osasco, que está apurando o caso, pelo segurança da unidade. O que se apurou até agora é que um dos gerentes do local teria pedido ao segurança para dar um sumiço no animal, pois haveria uma inspeção na unidade naquele dia. As câmeras do local registraram o fato e ao que tudo indica, Manchinha também foi envenenada. Só depois, quando a cachorrinha já estava sangrando, é que chamaram a Prefeitura Municipal, e para piorar, ao que parece, o resgate não foi realizado de forma correta.

Enfim, Manchinha acabou morrendo. E agora? Que medidas serão tomadas para punir os responsáveis? O caso causou uma comoção enorme nas redes sociais, mobilizou celebridades e atingiu a imagem da rede varejista. Ativistas estão pedindo às pessoas o boicote do hipermercado. Na minha opinião, está na hora de endurecer a lei de maus-tratos animais. As pessoas precisam parar de encarar isso como uma coisa normal (ele fez isso porque é ignorante). Não, para mim, ele fez isso porque é mau, tanto quanto o gerente que deu a ordem. É bom lembrar que o artigo 32 da lei de crimes ambientais prevê pena de três meses a um ano de prisão, além de multa, para quem pratica ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

O problema é que na prática esses crimes são considerados de baixo potencial ofensivo e as penas, geralmente, se limitam ao pagamento de cestas básicas. Resumindo, o segurança que atacou Manchinha será indiciando, mas dificilmente preso. Ativistas da causa animal pressionam o Congresso Nacional para que endureçam as leis de maus-tratos a animais. O senador Randolfe Rodrigues apresentou um Projeto de Lei em que eleva a pena para até três anos de prisão e também quer punição financeira para estabelecimentos comerciais envolvidos com as práticas, direta ou indiretamente. Tem todo o meu apoio.