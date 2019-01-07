Diário de Chloé: Conscientize-se antes de comprar um animal

Muito cuidado na hora de comprar o pet

Meu querido diário… Você sabe que adoro navegar em sites de notícias. Estou sempre à procura de algum assunto interessante sobre a vida animal. Sou uma gatinha curiosa (risos). Foi assim que descobri que, agora, na Grã-Bretanha não será mais possível comprar cães e gatos com menos de seis meses em pet shops.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra), o objetivo é conter a exploração e os maus-tratos a que esses animais são submetidos. O interessante desta lei é que antes de ser aprovada foi realizada uma pesquisa com a população, e 95% foi a favor da sua promulgação. É muito bom quando a sociedade participa da vida política, sugerindo, por exemplo, leis que acham necessárias. A

ideia com essa lei, chamada Lucy’s Law, em homenagem à cadela da raça Cavalier King Charles Spaniel, resgatada de uma “fazenda de filhotes” no País de Gales, em 2013, é dar fim às condições terríveis dos criadouros que inundam o mercado, principalmente os grandes, alguns sem licença. Essa lei é muito importante para o Reino Unido, até porque, segundo a organização beneficente Britain’s People’s Dispensary for Sick Anmals (PDSA), 49% da população possui pelo menos um animal, sendo 11,1 milhões de gatos, 8,9 milhões de cães e 1 milhão de coelhos. Enfim, lá, agora, se a pessoa quiser comprar um filhotinho vai ser necessário entrar em contato com o local onde são procriados, e isso de certa forma vai ajudar a evitar empreendimentos clandestinos.

Essa conscientização, de saber a procedência do animal, antes de efetuar a compra é muito importante. Porque onde a pessoa vê fofura, mas por trás pode haver muito sofrimento, muito mesmo. São locais onde o único objetivo é a reprodução dos bichinhos, que vivem muitas vezes em ambientes totalmente insalubres. Então, quem não quer adotar um animalzinho, mesmo que existam muitos à espera de um lar, com uma linda história de superação, o mínimo que você pode fazer antes de comprar aquela fofura exposta na gaiolinha do pet shop é ter certeza de onde ela veio e, dê preferência, visitar o local. Eu, particularmente, acho que a melhor opção é a adoção. E olha que legal, aqui na coluna É o bicho, publicamos a foto do Grandão há pouco tempo, e não é que uma pessoa leu, gostou, entrou em contato, foi ao abrigo, e levou-o para casa? E, o melhor: acabaram gostando de outra cachorrinha, chamada Tita, que também foi adotada. Os dois ganharam, então, uma família e estão felizes em sua nova casa. Olha que ótima notícia de ano novo.

É isso. Lambeijos.

É o bicho: veja as novidades para seus pets Crédito: Divulgação

Brincadeira feliz e saudável

Estas bolas vão deixar seu gatinho mais feliz, além de diverti-lo. Elas possuem Nepeta cataria, também conhecida como catnip. Trata-se de uma erva que traz diversos benefícios para os felinos. Quando inalada, estimula o bulbo olfatório e ativa a amígdala e o hipotálamo, órgãos responsáveis pelas emoções e reações do corpo, estimulando o instinto predador do bichano, fazendo-o correr mais e, assim, liberar a tensão. Custa R$ 3,71 cada, no aliexpress.com.





É o bicho: veja as novidades para seus pets Crédito: Divulgação

Me adota, vai!?

Oi gente, meu nome é Magrelinho. Sou conhecido como o “Rei do Abrigo”, pois adoro atrair a atenção de todos. Me dou super bem com crianças e já estou pronto para fazer uma família feliz. Vou adorar te conhecer! Sou macho, castrado, de pequeno porte (peso seis quilos) e vacinado. Quer me conhecer? Agende uma visita com as tias do abrigo, entrando em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones (27) 99726-5505 ou (27) 99878-4912.

É o bicho: quadrinhos fofos para os apaixonados por pet Crédito: Divulgação

Cat x dog

Este quadrinho da Tok & Stok vai deixar o cantinho do seu pet mais descontraído, já que traz, com humor, o ponto de vista sobre a diferença entre esses dois animais, que são os bichinhos de estimação mais populares e amados em todo o mundo. Custa R$ 77,90.

É o bicho: veja as novidades para seus pets Crédito: Divulgação

#eobichoag