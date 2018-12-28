Diário de Chloé: como levar seus pets nas viagens de fim de ano?

Temporada de férias

Meu querido diário... Já estamos quase no final do ano, amanhã já é véspera de Ano-novo. Nossa, como este ano passou rápido, até para mim que durmo quase o tempo todo (risos). Mas quando vai chegando essa época, vai me dando um frio na barriga, é porque nesses meses de férias acontece muito abandono de animal, a pessoa não tem com quem deixar o bichinho e simplesmente larga no meio da rua. Para mim, essa pessoa não tem coração e não sabe o que significa a amizade de um gatinho ou cãozinho.

Até porque hoje em dia é possível carregar o pet para tudo quanto é canto. Existem até hotéis e pousadas que nos aceitam como hóspedes. E a gente pode viajar de carro e de avião. Mas no segundo caso, claro, existem algumas regras. Para as viagens nacionais, a documentação é simples. Basta um atestado sanitário ou o passaporte para cães e gatos e a carteira de vacinação antirrábica. O atestado sanitário quem dá é o veterinário. Já o passaporte é emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Quanto à caixa de transporte, as especificações variam de companhia para companhia, então, o melhor é entrar em contato antes para pegar as informações. Quem for viajar pelo Mercosul, também pode carregar o mascote.

Basta levar o Passaporte para Cães e Gatos, com todas as informações do animal, devidamente atualizado e legalizado. As vacinas também devem estar em dia e é necessário comprovação de tratamento contra parasitas. Alguns exigem o microchip de identificação. A União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, e outros países também aceitam entrada de pets, mas as exigências são maiores. O melhor é consultar o Mapa para obter as informações. As viagens de carro também merecem um planejamento e já existem acessórios que garantem segurança aos pets durante o trajeto. Como podem ver, então, nós não precisamos ficar de fora do roteiro. E garanto, seremos uma ótima companhia. Lambeijos e boas férias.

#eobichoag