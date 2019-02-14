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Viagem

Diário de bordo: conheça as vinícolas da Serra Gaúcha

A repórter Benahia Figueiredo está no Sul do Brasil e, de hoje à domingo, te convida a fazer um tour com ela. Prepare-se para visuais incríveis, ótimos vinhos e degustações de dar água na boca

Publicado em 

14 fev 2019 às 16:21

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 16:21

A Revista.AG está na Serra Gaúcha! De hoje a domingo, a repórter Benahia Figueiredo vai visitar as principais vinícolas dessa linda região, que fica no Sul do país. E mais: vai fazer um diário de bordo,  mostrando pra você tudo o que a gente adora: lugares maravilhosos, bons vinhos e pratos de dar água na boca. É só ficar por aqui com a gente. 
Vinícola Don Guerino Crédito: Heitor Mazzoco
O primeiro dia da viagem começa com a visita a vinícola Don Guerino, em Alto Feliz. A estrutura recém-inaugurada encanta. O olhar se perde em meio a imensidão de verde, formada em sua maioria pelos vinhedos.
A recepção é feita pela família Motter, imigrantes de italianos que mantém a paixão pelo vinho viva no sangue. O lema de Bruno Motter, enólogo da quarta geração da família, é “não tenho um vinho preferido, tenho momentos que guardo na memória”
Em seguida, um almoço harmonizado com os vinhos da casa. O destaque para a sobremesa semifreddo de amêndoas com calda de amora colhida na propriedade.
Depois de apreciar e degustar os vinhos e a comida maravilhosa, é hora do tour para descobrir como são feitos os vinhos. Bruno Motter é enólogo formado em Mendoza e ele é o guia do tour.
Vinícola Salton Crédito: Benahia Figueiredo
Da Don Guerino saímos em direção a Bento Gonçalves onde fica a sede da Salton, uma das mais conhecidas do Brasil. A estrutura imponente traz ricos detalhes, como as paredes pintadas por quatro anos por um artista local que contam a historia da empresa.
Vinícola Salton Crédito: Heitor Mazzoco
A cave toda escura é um labirinto iluminado por nove anjos. Entre os segredos do labirinto, a exposição do vinho Talento, servido ao papa e a adega da família Salton. Depois, uma aula sobre degustação de vinhos, o bê-á-bá pra quem não é conhecedor do assunto. A noite terminou com um delicioso jantar no restaurante da vinícola. Além de degustar vinhos, a ordem é degustar bons momentos ao longo dessa viagem.

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