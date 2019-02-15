Diário de bordo, 2º dia: Pisa das uvas, piquenique e degustação às cegas

O segundo dia começou com uma visita pela Vinícola Cristoli. Um charme, a pequena vinícola é familiar, e tem como enóloga a jovem Bruna de 32 anos. Apaixonada por vinhos, ainda na sétima série, ela decidiu que seria enóloga. É ela quem nos leva de trator para os vinhedos onde fomos recebidos da melhor maneira possível: vinhos e música italiana em um mirante com uma extensa vista para produção da vinícola. Dá pra passar o dia inteiro por ali.
Mas depois de tomar um vinho é hora da tradicional pisa das uvas. O momento é uma verdadeira festa para os turistas! A experiência é deliciosa e oferecida aos turistas. Eu me aventurei ao som de Bella Ciao, música que ficou conhecida por conta da série La Casa de Papel. Adorei! Terminamos a visita na vinícola com um almoço harmonizado feito com as tradicionais receitas da família Cristolfoli.
De lá seguimos para vinícola Dal Pizzol. Fomos recebidos pelo simpático senhor Antônio, integrante da família. E aí participamos de uma degustação às cegas para conhecer o universo de sensações que o vinho pode proporcionar com os olhos vendados. Mesmo para quem entende do assunto, é possível perceber aromas e sabores e aprender um pouco mais.
O passeio termina com um piquenique, com direito a degustação de um Merlot da safra 1991. Uma experiência única! Terminamos o dia no município de Garibaldi, a terra do espumante e um jantar harmonizado na Hostaria Casacurta. Onde fomos recebidos pelo Secretário de Turismo da Cidade e o dono da Hostaria. Ah! Sem esquecer o passeio de Tim-Tim, um caminhão de 1942, para conhecer a cidade.