Diário de bordo, 2º dia: Pisa das uvas, piquenique e degustação às cegas

O segundo dia começou com uma visita pela Vinícola Cristoli. Um charme, a pequena vinícola é familiar, e tem como enóloga a jovem Bruna de 32 anos. Apaixonada por vinhos, ainda na sétima série, ela decidiu que seria enóloga. É ela quem nos leva de trator para os vinhedos onde fomos recebidos da melhor maneira possível: vinhos e música italiana em um mirante com uma extensa vista para produção da vinícola. Dá pra passar o dia inteiro por ali.

Mas depois de tomar um vinho é hora da tradicional pisa das uvas. O momento é uma verdadeira festa para os turistas! A experiência é deliciosa e oferecida aos turistas. Eu me aventurei ao som de Bella Ciao, música que ficou conhecida por conta da série La Casa de Papel. Adorei! Terminamos a visita na vinícola com um almoço harmonizado feito com as tradicionais receitas da família Cristolfoli.

Degustação as cegas na Vinícola Dal Pizzol Crédito: Julio Soares/Objetiva

De lá seguimos para vinícola Dal Pizzol. Fomos recebidos pelo simpático senhor Antônio, integrante da família. E aí participamos de uma degustação às cegas para conhecer o universo de sensações que o vinho pode proporcionar com os olhos vendados. Mesmo para quem entende do assunto, é possível perceber aromas e sabores e aprender um pouco mais.

Vinícola Cristofoli Crédito: Julio Soares/Objetiva