Designers capixabas criam joias que são sucesso no Estado e no Brasil

Mistura de materiais e texturas
A arquitetura moderna e suas linhas retas costumam ser a inspiração da designer Ivana Izoton para criação de suas peças. O design de mobiliário contemporâneo e o de iluminação também são fortes referências para mim, conta ela, que estudou Moda, Design de Interiores e Artes Plásticas. A mistura de metais como ouro e prata, e o uso de texturas estão sempre presentes em suas joias, que tem um desenho minimalista e moderno, fugindo da joalheria tradicional. A simplicidade dos traços, as formas geométricas e o uso de linhas retas também são características marcantes do trabalho da capixaba. Ela costuma usar pérolas, ouro 18k em cores variadas, como amarelo, branco e rosé e também a prata 950. Gosto da ideia de criar desenhos modernos com uma matéria-prima vista por muitos como tão clássica e tradicional, diz.
Design atemporal
Dorion Soares aposta na qualidade e raridade das gemas e diamantes, aliada à exclusividade, design atemporal e uma identidade definida para conquistar as suas clientes. Meu processo criativo surge a partir de uma conexão entre o formato e estrutura da gema, respeitando sua forma, buscando harmonia com o design proposto, comenta. Ele também ficou conhecido nacionalmente ao apostar em joias com a turmalina paraíba, pedra de um azul profundo e hoje considerada uma das mais rara do mundo descoberta na década de 1980 no Nordeste. A turmalina paraíba contém cobre, que lhe confere o tom de azul intenso e o brilho único. Sem dúvida é uma das minhas preferidas, disse ele.
Peças minimalistas
Esmeraldas, diamantes, turmalinas, apatitas... Essas são as pedras encontradas nas joias da designer Carolina Neves. Acredito na mistura de materiais, formatos e mixs. Utilizo materiais nobres para destacar as pedras, conta a capixaba que cria peças para a mulher que quer estar pronta em várias ocasiões, do trabalho ao compromisso social. A joia deve ser versátil e te proporcionar várias versões de você mesma, diz. A principal característica de suas joias é que elas são leves e minimalistas. Carol tem a esmeralda como a gema favorita. Ela consegue ser ímpar, sofisticada e cool ao mesmo tempo. Cada esmeralda é única.
Art nouveau
O desenho Art Nouveau, movimento artístico que surgiu no final do século XIX, é a característica marcante nas peças de designer Paola Trindade. O ouro é o material que ela mais aposta. Ele me fascina não só pela sua beleza, mas também por sua história e propriedades. Sou encantada pelo ouro rosa, que é romântico e delicado, conta ela que tem como processo de criação a intuição. Tudo me inspira, como viagens, formas da natureza, moda, arte, arquitetura, comportamentos e culturas. A capixaba gosta de trabalhar especialmente com as turmalinas. Elas apresentam uma grande variedade de cores. Não há na natureza nenhuma outra gema que seja tão complexa quanto a turmalina, ressalta.
Inspiração na arquitetura
Quem olha as joias de Adriana Delmaestro reconhece logo o desenho apurado, as formas e texturas. Penso na forma, no seu uso, brinco com a tridimensionalidade e vou desenvolvendo a peça, explica ela sobre o direcionamento para criar as peças. A matéria-prima é o ouro e suas diferentes ligas, gemas de preferência, com a lapidação projetada para as suas criações. Gosto de exercitar a criatividade às vezes, trabalhando pedras com lapidações tradicionais. Adriana tem na arquitetura uma das maiores fontes de pesquisa na hora de criar. A geometria modernista, a face orgânica das construções e seus detalhamentos me fascinam. Ônix, quartzos e diamantes são suas gemas preferidas.
Desenhista autoral
Ricardo Vieira é um desenhista autoral que aposta na variedade de formas, materiais e gemas. Cada joia é uma criação exclusiva, partindo da gema escolhida e da inspiração do momento, ressalta. Ele gosta de apostar em gemas diversas. Não tem uma específica, gosto da mistura. Costumo usar materiais inusitados como palha, couro, conchas naturais ou conchas fossilizadas (Amonita), tudo com certo requinte e não fugindo do visual da joalheria. As gemas brasileiras e os diamantes são as mais presentes no meu trabalho, diz. Suas peças tem a principal característica de serem chiques sem exagero. Mesmo que a joia seja exuberante ou com muitas cores, sempre apresentará uma leveza, imprimindo a quem usa um visual elegante. É algo intuitivo em meu trabalho.
Atemporalidade
A designer de joias Ane Zorzanelli cria peças atemporais e modernas. Elas são elaboradas para atender as novas necessidades das mulheres. Não à toa, a característica principal é a versatilidade, pois acompanham desde eventos do dia a dia até ocasiões especiais. Elas fazem essa transição muito bem, garantindo praticidade e elegância em todos os momentos, diz ela que costuma trabalhar com ouro 18k, diamantes, pérolas e pedras preciosas coloridas como esmeralda, ametista e rubi. Para criar as peças, Ane costuma fazer viagens e pesquisas para captar as tendências do mercado. Além disso, busco inspiração na natureza, na arquitetura e demais influências externas.