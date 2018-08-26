Designers capixabas criam joias que são sucesso no Estado e no Brasil

Mistura de materiais e texturas

Criação de Ivana Izoton Crédito: Divulgação/ Almir Vargas

A arquitetura moderna e suas linhas retas costumam ser a inspiração da designer Ivana Izoton para criação de suas peças. O design de mobiliário contemporâneo e o de iluminação também são fortes referências para mim, conta ela, que estudou Moda, Design de Interiores e Artes Plásticas. A mistura de metais como ouro e prata, e o uso de texturas estão sempre presentes em suas joias, que tem um desenho minimalista e moderno, fugindo da joalheria tradicional. A simplicidade dos traços, as formas geométricas e o uso de linhas retas também são características marcantes do trabalho da capixaba. Ela costuma usar pérolas, ouro 18k em cores variadas, como amarelo, branco e rosé e também a prata 950. Gosto da ideia de criar desenhos modernos com uma matéria-prima vista por muitos como tão clássica e tradicional, diz.

Design atemporal

Criação de Dorion Soares Crédito: Divulgação/Dorion Soares

Dorion Soares aposta na qualidade e raridade das gemas e diamantes, aliada à exclusividade, design atemporal e uma identidade definida para conquistar as suas clientes. Meu processo criativo surge a partir de uma conexão entre o formato e estrutura da gema, respeitando sua forma, buscando harmonia com o design proposto, comenta. Ele também ficou conhecido nacionalmente ao apostar em joias com a turmalina paraíba, pedra de um azul profundo e hoje considerada uma das mais rara do mundo  descoberta na década de 1980 no Nordeste. A turmalina paraíba contém cobre, que lhe confere o tom de azul intenso e o brilho único. Sem dúvida é uma das minhas preferidas, disse ele.

Peças minimalistas

Criação de carolina Neves Crédito: Divulgação/Carolina Neves

Esmeraldas, diamantes, turmalinas, apatitas... Essas são as pedras encontradas nas joias da designer Carolina Neves. Acredito na mistura de materiais, formatos e mixs. Utilizo materiais nobres para destacar as pedras, conta a capixaba que cria peças para a mulher que quer estar pronta em várias ocasiões, do trabalho ao compromisso social. A joia deve ser versátil e te proporcionar várias versões de você mesma, diz. A principal característica de suas joias é que elas são leves e minimalistas. Carol tem a esmeralda como a gema favorita. Ela consegue ser ímpar, sofisticada e cool ao mesmo tempo. Cada esmeralda é única.

Art nouveau

Criação de Paola Trindade Crédito: Divulgação/Paola Trindade

O desenho Art Nouveau, movimento artístico que surgiu no final do século XIX, é a característica marcante nas peças de designer Paola Trindade. O ouro é o material que ela mais aposta. Ele me fascina não só pela sua beleza, mas também por sua história e propriedades. Sou encantada pelo ouro rosa, que é romântico e delicado, conta ela que tem como processo de criação a intuição. Tudo me inspira, como viagens, formas da natureza, moda, arte, arquitetura, comportamentos e culturas. A capixaba gosta de trabalhar especialmente com as turmalinas. Elas apresentam uma grande variedade de cores. Não há na natureza nenhuma outra gema que seja tão complexa quanto a turmalina, ressalta.

Inspiração na arquitetura

Criação de Adriana Delamestro Crédito: Divulgação/ Adriana Delmaestro

Quem olha as joias de Adriana Delmaestro reconhece logo o desenho apurado, as formas e texturas. Penso na forma, no seu uso, brinco com a tridimensionalidade e vou desenvolvendo a peça, explica ela sobre o direcionamento para criar as peças. A matéria-prima é o ouro e suas diferentes ligas, gemas de preferência, com a lapidação projetada para as suas criações. Gosto de exercitar a criatividade às vezes, trabalhando pedras com lapidações tradicionais. Adriana tem na arquitetura uma das maiores fontes de pesquisa na hora de criar. A geometria modernista, a face orgânica das construções e seus detalhamentos me fascinam. Ônix, quartzos e diamantes são suas gemas preferidas.

Desenhista autoral

Ricardo Vieira é um desenhista autoral que aposta na variedade de formas, materiais e gemas. Cada joia é uma criação exclusiva, partindo da gema escolhida e da inspiração do momento, ressalta. Ele gosta de apostar em gemas diversas. Não tem uma específica, gosto da mistura. Costumo usar materiais inusitados como palha, couro, conchas naturais ou conchas fossilizadas (Amonita), tudo com certo requinte e não fugindo do visual da joalheria. As gemas brasileiras e os diamantes são as mais presentes no meu trabalho, diz. Suas peças tem a principal característica de serem chiques sem exagero. Mesmo que a joia seja exuberante ou com muitas cores, sempre apresentará uma leveza, imprimindo a quem usa um visual elegante. É algo intuitivo em meu trabalho.

Atemporalidade

Criação de Anne Zorzanelli Crédito: Divulgação/ Anne Zorzanelli