Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana de moda

Desfiles em Milão e Paris propõem guarda-roupa masculino mais casual

Confira o resumo da temporada que está revolucionando a cena da moda mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:15

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:15

Sem perder a elegância, a moda masculina chegou ás passarelas com um tom mais casual Crédito: Reprodução/Instagram @louisvuitton
Foi uma temporada animada, como não se via há tempos, a masculina do verão 2019, encerrada no último domingo, 24, em Paris. Em Milão e na capital francesa, onde desfilam as mais poderosas difusoras de tendências, mais de uma centena de marcas mostrou criações que serão colocadas à venda só no início do ano que vem, mas que desde já influenciam o guarda-roupa masculino.
Em tempos de mudanças radicais (nas mídias, no comportamento, no mercado), a moda busca acompanhar suas transformações com roupas mais confortáveis, descontraídas e casuais, como muitos novos ambientes de trabalho, coworkings e home offices sugerem. É uma nova elegância informal, uma ideia que reverbera em quase todas as marcas masculinas.
Na Ermenegildo Zegna, ela aparece em propostas de um novo costume, com calças de perfume esportivo usadas com blazers, ou o inverso, jaquetas esportivas usadas com calças de alfaiataria, enquanto a Prada investe numa releitura chique do sportswear dos anos 1970.
Esse vestir influenciado pelos trajes esportivos e pelas ruas impulsiona um boom de roupas utilitárias, com fartura de bolsos, zíperes e outros elementos funcionais, assim como o retorno de um velho conhecido que andava ausente das passarelas: o jeans. Ele surge em destaque em desfiles de marcas essencialmente street, como a Off-White, o fenômeno da moda jovem capitaneado por Virgil Abloh, novo diretor artístico da Louis Vuitton, assim como nas passarelas da Versace, da Valentino, da Prada e de Ermenegildo Zegna em lavagens e construções variadas.
Outro fundamento dessa temporada são as estampas florais, juntas e misturadas, românticas e delicadas ou maximalistas vibrantes, como mostraram Versace, Marni, Prada, Valentino e Vuitton.
O mesmo astral otimista vem reforçado pelo uso generoso das cores em looks monocromáticos - passeando entre matizes clarinhos e sóbrios de verde, azul e rosa a tons elétricos de néon. E também num recorrente "efeito arco-íris" nas apresentações de Louis Vuitton (com a passarela pintada nas suas cores), de Dries Van Noten (na sequência dos looks formando um degradê) e de Rick Owens (com sinalizadores tingindo o ar de fumaça colorida).
Esse colorido não é à toa nem aleatório. Além das cartelas de cores e das cenografias, esteve presente no visível aumento da diversidade dos modelos escalados para desfilar as coleções. Um sinal de que, mais do que um modismo passageiro, a influência das ruas parece ter vindo para ficar.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados