Desfile da Gucci exibe modelos carregando réplicas de suas cabeças

O desfile da Gucci, no primeiro dia da semana de moda de Milão, brincou com o excêntrico e apresentou modelos segurando réplicas de suas cabeças. A marca desfilou sua coleção inverno 2018/19 e o diretor criativo, Alessandro Michele, não teve medo de usar a estética do macabro como a do filme " O labirinto do Fauno".
A composição também se deu pela passarela, a qual lembrava uma sala de cirurgia vintage. Além das réplicas das cabeças dos modelos, foram vistos "filhote de dragão, cobra coral, camaleão", entre outros animais.
Segundo a "Harper's Bazaar", as cabeças foram feitas pela companhia romana de efeitos especiais Makinarium e demoraram seis meses para ficar prontas e a inspiração para o desfile veio do "Manifesto Ciborgue", da bióloga feminista Donna Haraway, onde ela se opõe ao conservadorismo americano e discute sobre as novas perspectivas possíveis diante do humano e a transcendência dos esteriótipos já pré-definidos.