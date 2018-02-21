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Semana de moda

Desfile da Gucci exibe modelos carregando réplicas de suas cabeças

O desfile marcou o primeiro dia da semana de moda inverno de Milão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 20:30

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 20:30

Modelos carregam réplicas de suas cabeças Crédito: oglobo.com
O desfile da Gucci, no primeiro dia da semana de moda de Milão, brincou com o excêntrico e apresentou modelos segurando réplicas de suas cabeças. A marca desfilou sua coleção inverno 2018/19 e o diretor criativo, Alessandro Michele, não teve medo de usar a estética do macabro como a do filme " O labirinto do Fauno". 
A composição também se deu pela passarela, a qual lembrava uma sala de cirurgia vintage. Além das réplicas das cabeças dos modelos, foram vistos "filhote de dragão, cobra coral, camaleão", entre outros animais. 
Outros objetos diferentes também foram vistos na passarela Crédito: harpersbazaar.uol.com.br
Segundo a "Harper's Bazaar", as cabeças foram feitas pela companhia romana de efeitos especiais Makinarium e demoraram seis meses para ficar prontas e a inspiração para o desfile veio do "Manifesto Ciborgue", da bióloga feminista Donna Haraway, onde ela se opõe ao conservadorismo americano e discute sobre as novas perspectivas possíveis diante do humano e a transcendência dos esteriótipos já pré-definidos. 
 

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