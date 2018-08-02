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Viagem

Descubra o Atacama: um lugar surreal

O fotógrafo Gustavo Piazzarollo sempre sonhou em rodar o mundo em busca de lugares de tirar o fôlego. No Deserto do Atacama, ele encontrou o que procurava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 18:59

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 18:59

O Atacama possui um dos céus mais lindos do mundo para observação astronômica. No Valle de La Luna, a Via Láctea impressiona Crédito: Gustavo Piazzarollo
Não posso começar a falar do Deserto do Atacama sem usar a palavra surreal. Mas vamos começar do começo para que você possa entender melhor por que essa palavra simboliza, em minha opinião, este que é um dos lugares mais fabulosos do planeta.
Eu sou fotógrafo de casamento e moro em Vargem Alta, cidade simples, com cultura tipicamente italiana, que fica na Região Serrana do Estado. Meu sonho é viajar o mundo e conhecer lugares que realmente possam me tirar o fôlego. O Deserto do Atacama sempre foi um desses destinos sonhados, e graças a uma oportunidade de trabalho acabei viajando com minha amiga Mireia Pizetta para lá, pela primeira vez.
Chegando a Santiago, é preciso fazer uma conexão para o aeroporto de Calama e, de lá, alugar ou contratar um transfer para a cidade de San Pedro do Atacama, que fica mais ou menos uns 100km do aeroporto.
Miradouro de San Pedro do Atacama, com vista para o Valle de La Luna Crédito: Gustavo Piazzarollo
Acredito que para nós, brasileiros, o impacto visual é ainda maior, pois estamos acostumados com uma fauna e uma flora completamente diferentes. A caminho de San Pedro do Atacama já me deparei com paisagens que me fizeram viajar para fora do planeta. Os grandes Vales e Miradouros, como Valle de La Luna e Valle de La Muerte, passam a sensação que estamos na Lua ou em Marte. São formações geológicas magníficas esculpidas pelo vento desde o início dos tempos. Não é por acaso que algumas agências especiais têm instalações nessa região para realizar experimentos e testes em sua superfície.Lá, tive a oportunidade de fazer alguns dos principais passeios, conhecendo o Salar de Tara, Lagunas Altiplânicas e Lagunas de Cejar. Além do passeio astronômico que, sem dúvida alguma, não pode faltar no roteiro. Estes são lugares magníficos que mostram como a vida é presente no deserto. As lagunas com suas bordas de sal que parecem neve se contrastam com a água azul turquesa que, por sua vez, é rica em sal, alimento necessário para os belos Flamingos, pássaros famosos pela cor rosada, consequência justamente da salina.
O Salar de Tara é um dos pontos mais visitados no Atacama por sua vasta beleza na fauna e na flora Crédito: Gustavo Piazzarollo
Apesar de San Pedro do Atacama ser uma cidade pequena e super simples, oferece uma infraestrutura muito boa para os aventureiros. A cidade conta com pequenos supermercados, muitas casas de câmbio e muitas agências de viagens. Inclusive indico passeios com essas agências, em grupos ou individuais. A região do Atacama não é uma boa opção para se arriscar sozinho. Somente os guias sabem como chegar e determinados locais, e a maioria deles não tem sinal de celular para auxiliar os turistas pelo GPS.
Não senti um choque cultural, pois os chilenos de San Pedro estão muito habituados com os brasileiros e são sempre muito carinhosos e pacientes em tentar nos explicar ou conversar sobre qualquer coisa.
Estava muito curioso com a gastronomia dessa região do Chile. Procurei experimentar as comidas típicas da cidade e fiquei surpreso com algumas. Eles usam muito o abacate em suas refeições, desde o café da manhã, onde fazem um patê para passar no pão, até em pratos com frango, substituindo o famoso catupiry que estamos acostumados no Brasil. Tomate, frango e ovos estão muito presentes em seus pratos.
A placa mostra o ponto exato por onde passa o Trópico de Capricórnio Crédito: Gustavo Piazzarollo
Sim, o pequeno vilarejo tem vida noturna, existem alguns bares com música ao vivo que animam as noites frias do deserto. E, por falar nisso, o clima do deserto é bem traiçoeiro para os mal informados.
Minha viagem aconteceu no mês de março, época de transição para o inverno. Acredito ser uma das melhores estações para se visitar o Atacama, pois é possível ver gelo no alto dos vulcões e nas Cordilheiras do Andes, embelezando muito as paisagens, e ao mesmo tempo nos permite fazer inúmeros passeios que com o frio do inverno ficaria mais complicado.
Las Catedrates de Tara, formações rochosas esculpidas pelo vento milhares de anos atrás Crédito: Gustavo Piazzarollo
Nós aqui do Brasil estamos acostumados com a umidade do ar próximo a 90%. Por isso, cuidado com o deserto! Lá, a umidade chega quase a 0% nas madrugadas e menos que 10% durante o dia. A solução para não ficar com os lábios rachados ou a pele muito seca, é usar hidratante labial todo o tempo, além de soro fisiológico nos olhos e nariz e, claro, beber muita água.
No Salar de Tara, é possível apreciar a vista formada por vulcões e belos flamingos Crédito: Gustavo Piazzarollo
Nessa época do ano que viajei, as temperaturas variaram entre a máxima de 28° graus, de dia, e 9°, à noite. Vale lembrar que de manhã ainda é bem frio, temperatura que permanece até umas 9 horas. Mas todas essas intercorrências não significam nada para quem procura conhecer um lugar com paisagens deslumbrantes, passeios desafiadores e autoconhecimento. Pra quem busca tudo isso, o Atacama é o lugar certo. A vida que passa pelos nossos olhos nunca é a mesma. Tudo muda num instante de mudança, e um mero detalhe faz a vida ser única.
O Atacama me mostrou o meu lugar no mundo, o lugar da humanidade e uma forma de sentir a vida que jamais percebi antes. Um lugar que ainda preserva toda beleza do início da vida na terra, que nos ensina a viver em harmonia com ela mesma. Testemunhar o início da vida me fez saber o valor que minha própria vida tem. Somos parte do mundo, alma e corpo de um planeta que insiste em nos salvar de nós mesmos!

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