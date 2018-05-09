Descubra a melhor maneira de usar o Whatsapp para o trabalho

Aprenda a usar o Whatsapp da melhor maneira para trabalhos Crédito: bruce mars/Unsplash

"Percebo com certa frequência que algumas pessoas utilizam, profissionalmente, o WhatsApp com fotos muito pessoais. Observo neste comportamento uma falta de sintonia na comunicação". Nilo





Você tem razão. O WhatsApp é hoje um meio de comunicação fácil e dinâmico. Essa multifuncionalidade simplificou e modernizou o estilo da comunicação empresarial tornando-a menos formal e mais rápida. E nesse processo mais ágil, muitas vezes, o bom senso não é observado.

Em muitas trocas de informações profissionais tem sido comum que o cliente receba mensagens do celular pessoal dos colaboradores das empresas. Esta atitude não é a mais indicada, mas não deve ser considerada errada desde que observada algumas regras para garantir uma imagem positiva do profissional e da empresa:

Na foto, usar preferencialmente a logomarca da empresa. Caso a opção seja por uma foto pessoal, que esta transmita uma imagem de credibilidade profissional. Não sendo indicado, nesses casos, fotos em academias de ginástica, em praias, roupas muitos sensuais ou uma foto com a família. Lembre-se: você está trabalhando.

Nos textos, revise o que está escrito. Muitas vezes os corretores automáticos de texto escrevem por nós. Os horários também devem ser respeitados. No caso de envio de mensagens, tente, sempre que possível, trocar mensagens no horário comercial.

Mensagens religiosas, políticas ou qualquer assunto que esteja fora do contexto profissional, devem ficar fora da comunicação corporativa. Responda o mais breve possível e utilize os emojis mais básicos. Este não é o melhor momento para gracinhas.