Decoração: eles decidiram montar a própria casa sem ajuda

Anice Moretto decorou a própria casa Crédito: Fernando Madeira

Quando se mudou para o apartamento em Vitória, após morar 15 anos em Nova York, a chef pâtissière Anice Moretto, 42 anos, decidiu que manteria os móveis da casa antiga. Procurei alguns apartamentos e achei esse. A mudança veio toda num contêiner. Sou moderna, prática e gosto muito da cor azul. Tudo aqui tem a minha personalidade, conta.

Móveis modernos com peças assinadas se misturam de forma coerente na sala de estar. O sofá é italiano, as duas cadeiras são do designer Sérgio Rodrigues e os quadros, que decoram o ambiente, são do artista Luis Monteagudo. Ele é um amigo que morava Brooklyn, namorava uma amiga, e estava começando a ficar famoso. Comprei as peças nessa época.

Na varanda - que é uma extensão da sala - estão os bowls de cerâmica feitos por ela. Anice sempre garimpa peças pelos lugares que visita, como Israel, Vietnã e Turquia. Sempre trago algo dos lugares que visito, algo que combine com a decoração. Acho que a decoração tem que ser assim e não cair na armadilha do todo mundo tá comprando. É preciso seguir o seu estilo.

Rústico chique

Apartamento decorado por Alexandre Siqueira Crédito: Fernando Madeira

Muitos elementos que estão na decoração do apartamento foram adquiridos por Alexandre Siqueira aos longos dos anos. Com um estilo rústico contemporâneo, os objetos se harmonizam entre si. Se você souber organizar, o ambiente fica harmônico e causa impacto. Meus amigos brincam que é estilo mostra de decoração. A parede de tijolos, feita por um artesão de Marilândia, chama a atenção logo de cara. Obras de artes  de artistas capixabas, paulistas e argentinos , a parede de concreto e a poltrona assinada também se destacam no espaço. Toda a marcenaria foi desenhada por ele, que também criou a luminária.

Sala de cinema de cair o queixo

Augusto Jimenez em sua sala de cinema Crédito: Fernando Madeira

Augusto Jimenez, 45 anos, é um cidadão do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro, morou em diversos estados do país e, por conta do trabalho, viaja muito. E isso se reflete na decoração de sua casa, em Vila Velha. Eu que desenhei o projeto e decorei. Gosto muito deste universo e leio revistas segmentadas. Quem tem a oportunidade de entrar na sala de cinema, no segundo andar, fica de boca aberta. É um mundo encantado com bonecos - desde super-heróis à ursos de pelúcia - por todos os lados. A coleção de DVD também está ali. Já a biblioteca tem um toque de decoração inglês. O sofá foi desenhado por ele mesmo e peças de várias parte do mundo decoram o espaço.

Herança aconchegante

Leonardo Biancucci decorou a própria casa Crédito: Fernando Madeira