Decoração: eles decidiram montar a própria casa sem ajuda

Quando se mudou para o apartamento em Vitória, após morar 15 anos em Nova York, a chef pâtissière Anice Moretto, 42 anos, decidiu que manteria os móveis da casa antiga. Procurei alguns apartamentos e achei esse. A mudança veio toda num contêiner. Sou moderna, prática e gosto muito da cor azul. Tudo aqui tem a minha personalidade, conta.
Móveis modernos com peças assinadas se misturam de forma coerente na sala de estar. O sofá é italiano, as duas cadeiras são do designer Sérgio Rodrigues e os quadros, que decoram o ambiente, são do artista Luis Monteagudo. Ele é um amigo que morava Brooklyn, namorava uma amiga, e estava começando a ficar famoso. Comprei as peças nessa época.
Na varanda - que é uma extensão da sala - estão os bowls de cerâmica feitos por ela. Anice sempre garimpa peças pelos lugares que visita, como Israel, Vietnã e Turquia. Sempre trago algo dos lugares que visito, algo que combine com a decoração. Acho que a decoração tem que ser assim e não cair na armadilha do todo mundo tá comprando. É preciso seguir o seu estilo.
Rústico chique
Muitos elementos que estão na decoração do apartamento foram adquiridos por Alexandre Siqueira aos longos dos anos. Com um estilo rústico contemporâneo, os objetos se harmonizam entre si. Se você souber organizar, o ambiente fica harmônico e causa impacto. Meus amigos brincam que é estilo mostra de decoração. A parede de tijolos, feita por um artesão de Marilândia, chama a atenção logo de cara. Obras de artes de artistas capixabas, paulistas e argentinos , a parede de concreto e a poltrona assinada também se destacam no espaço. Toda a marcenaria foi desenhada por ele, que também criou a luminária.
Sala de cinema de cair o queixo
Augusto Jimenez, 45 anos, é um cidadão do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro, morou em diversos estados do país e, por conta do trabalho, viaja muito. E isso se reflete na decoração de sua casa, em Vila Velha. Eu que desenhei o projeto e decorei. Gosto muito deste universo e leio revistas segmentadas. Quem tem a oportunidade de entrar na sala de cinema, no segundo andar, fica de boca aberta. É um mundo encantado com bonecos - desde super-heróis à ursos de pelúcia - por todos os lados. A coleção de DVD também está ali. Já a biblioteca tem um toque de decoração inglês. O sofá foi desenhado por ele mesmo e peças de várias parte do mundo decoram o espaço.
Herança aconchegante
As velas compradas na Vila Rubim são a marca registrada no décor da casa do empresário Leonardo Biancucci, em Vitória. Adoro receber os amigos; a sala tem que ser aconchegante e prática, conta. Os pufes são removíveis, para que a sala fique maior em dia de casa cheia. Por todo o espaço, os objetos contam um pouco da história da família ou dos lugares já visitados. O espelho branco de 61 anos, que era folheado a ouro, é do casamento dos seus pais. Já o abajur de prata é de 1962, herança da avó. Coleciono castiçais e todos têm gravado a data de quando comprei ou ganhei. Maçãs verdes chamam atenção; é para purificar o ambiente. A cristaleira de madeira, comprada na Benedito Calixto (SP), foi transformada no móvel com som. Tudo isso misturados aos livros de moda, sua paixão. A casa tem a minha cara, tudo aqui faz parte da minha história.