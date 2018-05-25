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Decoração

Decoração: elas decidiram montar a própria casa sem ajuda

Conhecer o próprio gosto e respeitar o estilo de vida é essencial para quem vai montar a casa sem ajuda de decorador ou arquiteto. Dá trabalho, demanda tempo, mas o resultado é uma relação única com o lar

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 22:13
Anice Moretto decorou a própria casa Crédito: Fernando Madeira
Quando se mudou para o apartamento em Vitória, após morar 15 anos em Nova York, a chef pâtissière Anice Moretto, 42 anos, decidiu que manteria os móveis da casa antiga. Procurei alguns apartamentos e achei esse. A mudança veio toda num contêiner. Sou moderna, prática e gosto muito da cor azul. Tudo aqui tem a minha personalidade, conta.
Móveis modernos com peças assinadas se misturam de forma coerente na sala de estar. O sofá é italiano, as duas cadeiras são do designer Sérgio Rodrigues e os quadros, que decoram o ambiente, são do artista Luis Monteagudo. Ele é um amigo que morava Brooklyn, namorava uma amiga, e estava começando a ficar famoso. Comprei as peças nessa época.
Na varanda - que é uma extensão da sala - estão os bowls de cerâmica feitos por ela. Anice sempre garimpa peças pelos lugares que visita, como Israel, Vietnã e Turquia. Sempre trago algo dos lugares que visito, algo que combine com a decoração. Acho que a decoração tem que ser assim e não cair na armadilha do todo mundo tá comprando. É preciso seguir o seu estilo.
Rústico chique
Apartamento decorado por Alexandre Siqueira Crédito: Fernando Madeira
Muitos elementos que estão na decoração do apartamento foram adquiridos por Alexandre Siqueira aos longos dos anos. Com um estilo rústico contemporâneo, os objetos se harmonizam entre si. Se você souber organizar, o ambiente fica harmônico e causa impacto. Meus amigos brincam que é estilo mostra de decoração. A parede de tijolos, feita por um artesão de Marilândia, chama a atenção logo de cara. Obras de artes  de artistas capixabas, paulistas e argentinos , a parede de concreto e a poltrona assinada também se destacam no espaço. Toda a marcenaria foi desenhada por ele, que também criou a luminária.
Sala de cinema de cair o queixo
Augusto Jimenez em sua sala de cinema Crédito: Fernando Madeira
Augusto Jimenez, 45 anos, é um cidadão do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro, morou em diversos estados do país e, por conta do trabalho, viaja muito. E isso se reflete na decoração de sua casa, em Vila Velha. Eu que desenhei o projeto e decorei. Gosto muito deste universo e leio revistas segmentadas. Quem tem a oportunidade de entrar na sala de cinema, no segundo andar, fica de boca aberta. É um mundo encantado com bonecos - desde super-heróis à ursos de pelúcia - por todos os lados. A coleção de DVD também está ali. Já a biblioteca tem um toque de decoração inglês. O sofá foi desenhado por ele mesmo e peças de várias parte do mundo decoram o espaço.
Herança aconchegante
Leonardo Biancucci decorou a própria casa Crédito: Fernando Madeira
As velas compradas na Vila Rubim são a marca registrada no décor da casa do empresário Leonardo Biancucci, em Vitória. Adoro receber os amigos; a sala tem que ser aconchegante e prática, conta. Os pufes são removíveis, para que a sala fique maior em dia de casa cheia. Por todo o espaço, os objetos contam um pouco da história da família ou dos lugares já visitados. O espelho branco de 61 anos, que era folheado a ouro, é do casamento dos seus pais. Já o abajur de prata é de 1962, herança da avó. Coleciono castiçais e todos têm gravado a data de quando comprei ou ganhei. Maçãs verdes chamam atenção; é para purificar o ambiente. A cristaleira de madeira, comprada na Benedito Calixto (SP), foi transformada no móvel com som. Tudo isso misturados aos livros de moda, sua paixão. A casa tem a minha cara, tudo aqui faz parte da minha história. 

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