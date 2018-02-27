Décor oriental: garden seat ganha espaço dentro e fora de casa

Os banquinhos decorativos prometem fazer sucesso Crédito: westwing.com.br

Originário da cultura chinesa, o garden seat é, na tradução literal, um banco de jardim que agrega funcionalidade e charme à área de lazer, mas que também vem ganhando espaço em ambientes internos. Essa espécie de tamborete é inusitada e traz um toque especial à decoração.

A arquiteta Gláucia Britto destaca a versatilidade do garden seat: Pode ser considerada uma peça com mil utilidades na decoração por servir como banco, criado-mudo, mesa de centro, mesa de apoio, pezeiras de cama ou simplesmente como objeto decorativo.

Os garden seat podem ser usados em diversos ambientes Crédito: westwing.com.br

O banco de jardim pode ser encontrado no mercado em diversos materiais. Eles aparecem em cerâmica, que é o mais tradicional, madeira, fibras de bambu, acrílico, plástico e metal. Essa diversidade de materiais permite que ele seja usado em diferentes estilos de decoração, explica a arquiteta Estela Netto.

A profissional acrescenta ainda que o garden seat aparece também em formatos variados. No que diz respeito ao formato, o garden seat mais comum é o de barril, mas encontramos hoje o abaulado, comprido e até em formato de animais como coruja, elefante, entre outros.

Gláucia conta como lança mão do garden seat em seus projetos: No quarto, utilizo como criado-mudo. Uso muito também debaixo do aparador por ser útil quando chega alguma visita. Basta puxar e usar. Outra forma de usá-lo é como apoio para sofá. Já que ele é pequeno, não ocupa lugar e é prático para apoiar um copo, por exemplo.

Outra forma criativa de empregar essa peça é na mesa de jantar para trazer um ar mais descontraído. Além disso, como é originalmente indicado para o jardim, o garden seat fica lindo nas varandas sejam elas cobertas ou não. O ideal é que ele seja de louça para ter maior resistência ao sol e à chuva, salienta Gláucia.