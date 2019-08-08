De lançamentos a batom matte: veja as novidades em moda e beleza no ES

As empresárias Raquel e Vanuza Melo, da multimarcas de acessórios Bargain, promovem coquetel de lançamento da coleção de Spring 2020 nesta terça, às 18 horas, para convidadas no novo rooftop de Vitória, o Barlavento, em Camburi. Um dos destaques da coleção de primavera é a sandália Ariella da Vicenza, com tiras que amarram nos tornozelos e charms para customizar. Os temas do charms tem a cara do verão como tartarugas, estrelas do mar, peixinhos e conchas. Esse modelo está disponível em tons metálicos e candy color como lilás e verde mint. Faz parte da coleção também rasteiras e sapatos sling back com salto quadrado, além de sandálias metalizadas de tiras finas. O evento vai contar com a presença da diretora criativa da Vicenza, Rafaela Furlanetto, e o gerente de marketing Fábio Vogt, que vem do Rio Grande do Sul especialmente para a data.