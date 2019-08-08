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DROPS

De lançamentos a batom matte: veja as novidades em moda e beleza no ES

A editora da Revista.Ag, Mariana Perini, listou as melhores trends que chegaram ao mercado capixaba

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 12:56

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 ago 2019 às 12:56
Drops Crédito: Divulgação
Fundo do mar como inspiração
As empresárias Raquel e Vanuza Melo, da multimarcas de acessórios Bargain, promovem coquetel de lançamento da coleção de Spring 2020 nesta terça, às 18 horas, para convidadas no novo rooftop de Vitória, o Barlavento, em Camburi. Um dos destaques da coleção de primavera é a sandália Ariella da Vicenza, com tiras que amarram nos tornozelos e charms para customizar. Os temas do charms tem a cara do verão como tartarugas, estrelas do mar, peixinhos e conchas. Esse modelo está disponível em tons metálicos e candy color como lilás e verde mint. Faz parte da coleção também rasteiras e sapatos sling back com salto quadrado, além de sandálias metalizadas de tiras finas. O evento vai contar com a presença da diretora criativa da Vicenza, Rafaela Furlanetto, e o gerente de marketing Fábio Vogt, que vem do Rio Grande do Sul especialmente para a data.
> Confira as novidades de moda e beleza escolhidas pela editora
Drops Crédito: Divulgação
Boca colorida por 16 horas
> De make "glow" até escova facial hi-tech: 5 lançamentos de beleza no ES
Com inovadora tecnologia Power Stay, que se adapta aos movimentos do lábio sem craquelar e ressecar, o novo batom líquido da Avon garante 16 horas de duração, com efeito matte. E tudo isso sem a necessidade de reaplicação, além de não borrar ou dar aparência ressecada aos lábios. O aplicador de ponta fina e superfície achatada desenha as curvas da boca enquanto preenche com cor. Rosto do lançamento, a jogadora de futebol Marta Silva foi a escolhida para estrear a campanha. Com conceito “Veio Pra Ficar” desenvolvido pela J. Walter Thompson, o objetivo foi criar uma narrativa que gerasse integração entre a maior jogadora de futebol do mundo e as vantagens do novo produto.
 

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